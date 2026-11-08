A Gemona il convegno sul futuro dell’agricoltura dopo il sisma: Zilli, nuove opportunità per i giovani

GEMONA DEL FRIULI – La mattinata di studi sul futuro dell’agricoltura dopo il terremoto del 1976 si è svolta il 7 novembre a Palazzo Fantoni, nell’ambito del convegno “1976, il terremoto in Friuli e l’agricoltura”, organizzato dall’Università di Udine. All’incontro era presente l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, intervenuta alla mattinata di studi.

“Il terremoto del 1976 ha accelerato la trasformazione economica e sociale del Friuli, proiettando un territorio a forte vocazione rurale verso l’industria e i servizi, però, non ha spezzato il legame dei friulani con la propria terra. A cinquant’anni da quella tragedia, l’innovazione tecnologica affianca la cultura contadina e crea opportunità economiche soprattutto per i giovani”.

“Non è soltanto un’occasione per rileggere il passato – ha sottolineato Zilli -, ma un momento di confronto tra mondo accademico, operatori e istituzioni per comprendere come l’agricoltura possa costruire il proprio futuro valorizzando le sue radici”.

Ricerca e finanziamenti regionali per recuperare produzioni e sostenere i giovani

Zilli ha richiamato il contributo della ricerca al recupero di vitigni autoctoni e antiche produzioni. “Grazie anche al lavoro di studiosi come il gemonese Rino Gubiani, tradizioni che rischiavano di andare perdute possono diventare nuova linfa per i giovani impegnati nel settore primario, nella tutela dell’ambiente e nello sviluppo del territorio. La Regione li sostiene attraverso finanziamenti dedicati all’agricoltura, perché possano realizzare i loro progetti e diventare agricoltori capaci di anticipare i tempi”.

Il programma ha ripercorso economia e agricoltura friulana prima e dopo il sisma

La giornata era inserita nel programma della manifestazione “Gemona, formaggio e… dintorni” e ha approfondito l’evoluzione dell’economia e dell’agricoltura friulana prima e dopo il sisma. I temi affrontati hanno spaziato dalla legislazione regionale alla vitivinicoltura, dalle tecnologie all’impatto sul territorio agricolo. Ai saluti istituzionali del sindaco Roberto Revelant, del prorettore dell’Ateneo friulano Giorgio Alberti e del delegato per la valorizzazione della sede di Gemona e alla Montagna Andrea Cafarelli sono seguiti gli interventi degli studiosi e una tavola rotonda sulle trasformazioni dell’agricoltura locale.

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