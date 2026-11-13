Chiude la partita Iva ma incassa oltre 140mila euro su OnlyFans: scoperta una giovane friulana

BASSA FRIULANA – Aveva chiuso la partita Iva, ma continuava a incassare attraverso OnlyFans, la piattaforma online di contenuti per adulti. Una giovane content creator della Bassa friulana, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, è finita al centro di un’indagine della Guardia di finanza, che ha ricostruito oltre 140mila euro di compensi non dichiarati nell’arco di circa due anni. A scoprire la situazione sono stati i finanzieri della tenenza di Palmanova, attraverso accertamenti partiti dai social network e proseguiti anche a livello internazionale.

L’indagine partita dai social network

L’attività investigativa è iniziata attraverso un’operazione di intelligence sui social network, con il monitoraggio dei profili online e l’incrocio delle informazioni raccolte.

Gli approfondimenti hanno portato le Fiamme gialle a esaminare la posizione fiscale della giovane, attiva su OnlyFans, piattaforma gestita da una società di diritto inglese.

Per ricostruire i guadagni, i militari hanno utilizzato le banche dati della Guardia di finanza e i canali di cooperazione internazionale, riuscendo a individuare i flussi di denaro provenienti dall’estero.

Un’attività complessa, considerando che le piattaforme straniere non comunicano direttamente agli investigatori italiani i compensi percepiti dai propri utenti.

La partita Iva era chiusa, ma i guadagni continuavano

Dalle verifiche è emerso che la content creator, in passato titolare di partita Iva, aveva formalmente cessato la propria attività economica alcuni anni prima. Nonostante questo, aveva continuato a pubblicare contenuti online e a ricevere pagamenti senza dichiararli al Fisco.

Una condizione definita dalla Guardia di finanza come “anonimato tributario”: ufficialmente l’attività risultava chiusa, mentre i guadagni continuavano ad arrivare attraverso la piattaforma digitale.

Gli accertamenti hanno permesso di quantificare oltre 140mila euro di compensi non dichiarati, accumulati in circa due anni. La somma rappresenta i redditi sottratti alla dichiarazione fiscale e non l’importo delle imposte evase.

Le conseguenze per la giovane creator

Per la giovane si prospettano conseguenze di natura fiscale, con il recupero delle imposte dovute e l’applicazione delle relative sanzioni amministrative.

Secondo quanto precisato dalla Guardia di finanza, gli accertamenti non hanno evidenziato il superamento delle soglie previste per configurare un reato tributario. La vicenda, dunque, rimane sul piano amministrativo.

L’operazione rientra nelle attività di contrasto all’evasione fiscale condotte dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Udine, con particolare attenzione ai redditi generati attraverso le piattaforme digitali estere.

Il caso dimostra come anche i compensi percepiti online, attraverso società con sede fuori dall’Italia, possano essere ricostruiti grazie alle indagini finanziarie e alla collaborazione internazionale

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