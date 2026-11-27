I Mondiali paralimpici di apnea e nuoto pinnato entrano nel vivo a Lignano Sabbiadoro. Sabato 28 novembre si gareggia in apnea dinamica al mattino e nelle prove di nuoto pinnato nel pomeriggio; domenica 29 il programma si chiude con l’apnea statica. La sede è il Bella Italia EFA Village, in viale Centrale 29.

Sabato 28 novembre: orari di apnea dinamica e nuoto pinnato

Dalle 9 alle 12, nella piscina da 50 metri, sono in programma le prove di apnea dinamica con monopinna e con due pinne. In queste gare gli atleti percorrono la maggior distanza possibile sott’acqua con una sola inspirazione. Dalle 14.45 alle 18.45 la vasca ospita il nuoto pinnato: 100, 200 e 400 metri, sia in superficie sia con due pinne secondo le specialità previste. Le premiazioni seguono le rispettive sessioni.

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Domenica 29 novembre: apnea statica dalle 9

Le prove di apnea statica si svolgono nella piscina da 25 metri, dalle 9 alle 12, con premiazione al termine. In questa disciplina il tempo di immersione conta più della distanza: l’atleta resta fermo in acqua trattenendo il respiro. Il calendario della CMAS arriva a lunedì 30 novembre, ma l’ultima giornata è riservata alla partenza delle delegazioni, non alle gare.

Dove seguire i Mondiali di Lignano

La scheda ufficiale della CMAS rimanda anche alla diretta. Il programma tecnico indica orari e discipline; gli organizzatori possono modificare l’ordine o l’orario delle prove per esigenze tecniche.

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