Il film girato tra Tolmezzo e Sauris torna nei luoghi delle riprese: venerdì 27 novembre alle 20.30 il Cinema David di Tolmezzo ospita una proiezione speciale di Una giornata maledettamente buona. Il Comune annuncia la presenza in sala di Kiko.Co e del cast. È l’occasione per vedere come gli scorci della Carnia, dal lago di Sauris alle vie di Tolmezzo, entrano nel racconto.

Orario e biglietti

La proiezione è al Cinema David. I biglietti si possono acquistare alla cassa o tramite la prevendita online indicata nella scheda del Comune di Tolmezzo. Per disponibilità e prezzi il riferimento è la biglietteria del cinema.

La storia dietro la proiezione in Carnia

Vittorio, un agente immobiliare sempre al telefono, si mette in viaggio per raggiungere l’amico Sergio. Una frana gli sbarra la strada e lo costringe a fermarsi in paese. Da quel momento il viaggio raccontato da Andrea Castoldi diventa anche un confronto con la vita che il protagonista ha lasciato in sospeso. La montagna ha una funzione precisa nella trama: è il luogo in cui Vittorio non può più cavarsela passando all’appuntamento successivo.

Kiko.Co interpreta Vittorio e ha prodotto il film insieme a Orizzonte Film. Nel cast figurano Alessandra Brambilla, anche coproduttrice, e Alessio Binetti. Le riprese hanno avuto il patrocinio dei Comuni di Tolmezzo e Sauris. Quella del 27 novembre è una tappa speciale di un film già arrivato nelle sale italiane il 16 novembre, non un’anteprima nazionale.

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