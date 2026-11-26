Venerdì 27 novembre l’Università di Udine inaugura la prima edizione del master in Conservazione e cura della fauna selvatica e gestione delle interazioni con le attività antropiche. L’ateneo annuncia 42 partecipanti su 78 candidati. La presentazione è prevista alle 10 nella Sala Gusmani di Palazzo Antonini, in via Petracco 8. L’annuncio non precisa se l’incontro sia aperto al pubblico. Il programma dell’inaugurazione e i dati sulla prima edizione sono stati diffusi dall’Università.

Il corso, organizzato dal Dipartimento di Scienze agroalimentari, animali e ambientali, dura un anno: da novembre 2026 a ottobre 2027. La scheda didattica del master indica 304 ore di lezione, 400 ore di stage o attività lavorativa riconosciuta e un elaborato finale.

Quanti sono i posti disponibili?

I due documenti ufficiali riportano dati diversi sul numero di partecipanti e sulla capienza indicata nella scheda del corso:

Documento Dato riportato Annuncio dell’inaugurazione 42 partecipanti e 78 candidati Scheda didattica Da 14 a 25 posti disponibili

Le pagine non chiariscono come si concilino le cifre; non è quindi possibile stabilire se descrivano fasi o condizioni diverse.

Monitoraggio, cura e gestione delle interazioni

Il percorso integra competenze ecologiche, veterinarie e gestionali. La didattica è blended, cioè combina lezioni in presenza e online: la scheda indica una ripartizione rispettivamente del 45% e del 55%, e richiede la frequenza ad almeno il 70% delle lezioni.

Tra gli argomenti figurano il monitoraggio con fototrappole, radiotelemetria, campionamenti e osservazioni sul campo; la gestione sanitaria, il soccorso e la cura degli animali nei centri di recupero; la prevenzione e la mitigazione dei conflitti con le attività umane. Il programma affronta anche la gestione dei danni e i sistemi di compensazione, oltre alle malattie della fauna e alle interazioni con gli animali domestici e l’ambiente.

L’approccio One Health considera in modo integrato la salute umana, quella animale e l’ambiente. Il corso lo applica allo studio delle malattie della fauna e dei possibili rischi sanitari, senza separare questi temi dalla gestione degli ecosistemi. Le specie considerate comprendono grandi carnivori come orso, lupo e lince, oltre a ungulati, rapaci e animali legati agli ambienti acquatici.

Il master è un’iniziativa formativa: punta a preparare professionisti per la conservazione, il monitoraggio e la gestione delle interazioni tra fauna e attività umane. Non annuncia nuovi interventi sul territorio; l’effetto concreto dipenderà dalle competenze acquisite e dal loro successivo impiego professionale.

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