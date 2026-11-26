Animali
Udine, il master sulla fauna selvatica parte con 42 partecipanti
L’Università di Udine inaugura il master annuale su monitoraggio, cura e gestione della fauna selvatica. L’ateneo annuncia 42 partecipanti su 78 candidati, ma la scheda del corso riporta una diversa disponibilità di posti.
Venerdì 27 novembre l’Università di Udine inaugura la prima edizione del master in Conservazione e cura della fauna selvatica e gestione delle interazioni con le attività antropiche. L’ateneo annuncia 42 partecipanti su 78 candidati. La presentazione è prevista alle 10 nella Sala Gusmani di Palazzo Antonini, in via Petracco 8. L’annuncio non precisa se l’incontro sia aperto al pubblico. Il programma dell’inaugurazione e i dati sulla prima edizione sono stati diffusi dall’Università.
Il corso, organizzato dal Dipartimento di Scienze agroalimentari, animali e ambientali, dura un anno: da novembre 2026 a ottobre 2027. La scheda didattica del master indica 304 ore di lezione, 400 ore di stage o attività lavorativa riconosciuta e un elaborato finale.
Quanti sono i posti disponibili?
I due documenti ufficiali riportano dati diversi sul numero di partecipanti e sulla capienza indicata nella scheda del corso:
|Documento
|Dato riportato
|Annuncio dell’inaugurazione
|42 partecipanti e 78 candidati
|Scheda didattica
|Da 14 a 25 posti disponibili
Le pagine non chiariscono come si concilino le cifre; non è quindi possibile stabilire se descrivano fasi o condizioni diverse.
Monitoraggio, cura e gestione delle interazioni
Il percorso integra competenze ecologiche, veterinarie e gestionali. La didattica è blended, cioè combina lezioni in presenza e online: la scheda indica una ripartizione rispettivamente del 45% e del 55%, e richiede la frequenza ad almeno il 70% delle lezioni.
Tra gli argomenti figurano il monitoraggio con fototrappole, radiotelemetria, campionamenti e osservazioni sul campo; la gestione sanitaria, il soccorso e la cura degli animali nei centri di recupero; la prevenzione e la mitigazione dei conflitti con le attività umane. Il programma affronta anche la gestione dei danni e i sistemi di compensazione, oltre alle malattie della fauna e alle interazioni con gli animali domestici e l’ambiente.
L’approccio One Health considera in modo integrato la salute umana, quella animale e l’ambiente. Il corso lo applica allo studio delle malattie della fauna e dei possibili rischi sanitari, senza separare questi temi dalla gestione degli ecosistemi. Le specie considerate comprendono grandi carnivori come orso, lupo e lince, oltre a ungulati, rapaci e animali legati agli ambienti acquatici.
Il master è un’iniziativa formativa: punta a preparare professionisti per la conservazione, il monitoraggio e la gestione delle interazioni tra fauna e attività umane. Non annuncia nuovi interventi sul territorio; l’effetto concreto dipenderà dalle competenze acquisite e dal loro successivo impiego professionale.
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