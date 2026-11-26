La Pallanuoto Trieste ha battuto l’Ortigia 17-12 mercoledì 25 novembre 2026 alla piscina Bruno Bianchi, nella nona giornata di Serie A1 maschile. Gli alabardati hanno indirizzato la gara con il 7-2 del primo periodo. Luca Damonte ha segnato cinque reti, mentre il capitano Podgornik ne ha realizzate tre.

Il risultato e la cronaca sono riportati nel resoconto ufficiale della Pallanuoto Trieste.

Trieste costruisce il vantaggio nel primo periodo

I padroni di casa sono partiti con tre gol in due minuti, firmati da Marziali, Pavic e Mezzarobba. L’Ortigia ha accorciato le distanze, ma Trieste ha chiuso la prima frazione avanti 7-2. Nel secondo periodo gli ospiti hanno segnato una rete in più dei triestini: all’intervallo il punteggio era 10-6.

Nel terzo periodo l’Ortigia è arrivata fino al 13-9. Trieste ha risposto e ha chiuso la frazione sul 14-9. Mezzarobba e Damonte hanno portato il vantaggio a sette reti in avvio dell’ultimo tempo, sul 16-9. Gli ospiti hanno segnato tre gol consecutivi, prima della rete di Podgornik che ha fissato il risultato sul 17-12.

Le reti e il prossimo impegno

Oltre ai cinque gol di Damonte e alla tripletta di Podgornik, per Trieste hanno segnato Baksa, Čubranić e Mezzarobba due volte ciascuno. Marziali, Sordini e Pavic hanno realizzato una rete a testa.

Dopo la partita, l’allenatore Guillermo Molina ha detto che i giocatori «hanno letto perfettamente la partita». Il club ha indicato come prossimo impegno la trasferta di sabato 28 novembre a Palermo contro il Telimar.

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