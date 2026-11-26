La fusione per incorporazione della BCC Banca di Udine nella BCC Pordenonese e Monsile è sottoposta al voto dei soci. L’assemblea udinese è convocata venerdì 27 novembre 2026 alle 17.30 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Per la Pordenonese e Monsile la convocazione fissa una prima assemblea il 26 novembre alle 12.30 ad Azzano Decimo e, se necessario, una seconda sabato 28 novembre alle 9.15 alla Fiera di Pordenone. Il progetto ha ricevuto l’autorizzazione della Banca centrale europea, ma per essere perfezionato deve essere approvato dalle assemblee straordinarie delle due banche.

Il progetto di fusione pubblicato dalla BCC Pordenonese e Monsile prevede l’incorporazione della banca udinese e la modifica della denominazione dell’incorporante in «Credito Cooperativo Friulveneto di Pordenone, Udine e Monastier», in forma abbreviata «BCC Friulveneto». La convocazione della BCC Banca di Udine mette il progetto all’ordine del giorno; quella della Pordenonese e Monsile indica anche le deliberazioni sulla governance della banca risultante.

Governance e passaggio del personale

Per il primo mandato, relativo agli esercizi 2027-2029, il progetto indica un consiglio di amministrazione di 15 componenti: dieci espressi dalla banca incorporante e cinque dalla BCC Udine. Il presidente sarebbe scelto tra i cinque consiglieri dell’area udinese. La convocazione della Pordenonese e Monsile sottopone inoltre ai soci le nomine degli organi sociali per la banca risultante.

Il documento prevede che il personale a tempo indeterminato e determinato della BCC Udine passi alle dipendenze della banca incorporante, nel rispetto delle procedure di legge e della contrattazione collettiva. Non annuncia quindi tagli occupazionali: descrive il trasferimento del personale e rinvia la valutazione delle competenze e della loro collocazione agli assetti organizzativi successivi.

Dimensioni previste e tempi dell’operazione

Secondo i dati riportati dalla Tgr Rai Friuli Venezia Giulia, la banca risultante avrebbe 70 filiali, quasi 30 mila soci, 495 collaboratori e 8,17 miliardi di euro di mezzi amministrati, con una rete in quasi 170 comuni tra le province di Udine, Pordenone, Treviso e Venezia. Sono valori riferiti al progetto, non a un istituto già operativo.

Il progetto indica come obiettivo la decorrenza degli effetti giuridici dal 12 aprile 2027, comunque non oltre il 30 giugno 2027. La data effettiva dovrà essere fissata nell’atto di fusione. I prossimi passaggi dipendono dall’approvazione dei soci e dagli adempimenti necessari a perfezionare l’operazione.

Fonti: convocazione della BCC Banca di Udine; avviso della BCC Pordenonese e Monsile in Gazzetta Ufficiale; dati sul progetto riportati dalla TGR Rai.

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