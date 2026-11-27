Venerdì 27 novembre il CISM organizza a Udine tre visite guidate gratuite a Palazzo Antonini-Mangilli-del Torso, in piazza Garibaldi. I tre turni partono alle 17, alle 18 e alle 19. La prenotazione è individuale e obbligatoria: per controllare se ci sono ancora posti, bisogna consultare il modulo dell’organizzatore.

Le visite durano 45 minuti e si svolgono in italiano. L’iniziativa è organizzata dal Centro Internazionale di Scienze Meccaniche con il contributo del Comune di Udine. Orari e modalità sono riportati nella pagina del CISM dedicata alle visite; i posti per ciascun turno sono indicati nella pagina di prenotazione.

Luogo e accessibilità

L’appuntamento è nella sede del CISM, in piazza Garibaldi 18. Il percorso della visita presenta barriere architettoniche: per informazioni sull’accessibilità, il Centro invita a contattare la segreteria all’indirizzo info@cism.it prima di prenotare.

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