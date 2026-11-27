Al centro di accoglienza straordinaria dell’ex caserma Cavarzerani, in via Cividale a Udine, il sopralluogo del 27 novembre ha portato a valutazioni diverse sugli interventi già effettuati e sui problemi ancora aperti. I consiglieri regionali Manuela Celotti e Francesco Martines hanno riferito che restano criticità legate a impianti elettrici, riscaldamento e pulizie. La deputata Debora Serracchiani ha inoltre segnalato alcune riparazioni nei bagni e una prima disinfestazione, annunciando un’altra visita prima di Natale.

Celotti e Martines hanno riferito le loro osservazioni in una nota diffusa dopo il sopralluogo. Alla visita hanno partecipato anche il prefetto Domenico Lione, Serracchiani, l’assessore comunale Carlo Giacomello, la presidente della commissione comunale Politiche sociali Anna Paola Peratoner e il consigliere comunale Andrea Di Lenardo.

Le criticità riferite dai consiglieri regionali

Secondo Celotti e Martines, la Prefettura è intervenuta per cercare di risolvere una parte dei problemi segnalati, ma le condizioni restano gravi. I consiglieri hanno indicato in particolare gli impianti elettrici, il riscaldamento e le pulizie. Si tratta di valutazioni da loro riferite al termine della visita, non di un verbale tecnico sugli impianti.

Nella stessa nota, i due consiglieri hanno stimato che circa 150-200 ospiti lavorino regolarmente e che molti frequentino corsi di italiano e di formazione professionale al Cpia o all’Enaip. Hanno richiamato questi elementi per sostenere la propria proposta di tornare a un modello di accoglienza diffusa, che in passato, secondo loro, aveva coinvolto 17 Comuni.

Riparazioni e nuova verifica prima di Natale

Al termine del sopralluogo, Serracchiani ha riferito che nei giorni precedenti erano state effettuate alcune riparazioni nei bagni e una prima disinfestazione. Secondo la deputata, l’intervento ha contenuto la presenza di ratti senza risolvere del tutto il problema. Ha inoltre indicato come ancora da affrontare aspetti tecnici legati alla sicurezza, la gestione delle persone accolte, le pulizie e l’erogazione del pocket money. La nota della deputata annuncia un nuovo sopralluogo prima di Natale, per verificare di nuovo le condizioni della struttura.

La visita del 27 novembre è arrivata due giorni dopo un’ispezione della Prefettura effettuata per conto del Ministero dell’Interno, secondo quanto riferito dalla Tgr Rai Friuli Venezia Giulia. Il prossimo passaggio annunciato è dunque un’altra verifica entro Natale; nelle dichiarazioni disponibili non è stato comunicato un calendario di lavori per le criticità indicate da Celotti e Martines.

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