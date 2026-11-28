Il questore Luigi Di Ruscio concluderà il servizio il 30 novembre, dopo quasi 44 anni nella Polizia di Stato. La data è stata comunicata dal capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti, nel suo saluto al dirigente della Questura di Gorizia.

Nel comunicato del Consiglio regionale, Moretti ha ringraziato Di Ruscio per il lavoro svolto a servizio della comunità isontina e per il contributo alla sicurezza del territorio. La nota precisa che il questore terminerà la carriera professionale il 30 novembre.

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Il percorso tra Gorizia, Trieste e Trento

Di Ruscio è alla guida della Questura di Gorizia dall’8 gennaio 2024. In precedenza aveva ricoperto incarichi a Trieste e a Gorizia, dove aveva già lavorato in diverse divisioni e come vicario del questore; nel 2020 era stato trasferito a Trento con lo stesso ruolo. Il percorso è ricostruito nell’intervista pubblicata da Il Goriziano.

Tra i temi affrontati nell’intervista, Di Ruscio ha richiamato il lavoro di prevenzione e la collaborazione con la Polizia slovena, oltre alla necessità di prestare attenzione alle truffe, comprese quelle ai danni delle persone anziane. Si tratta di valutazioni espresse dal questore nel bilancio del suo mandato.

La successione non è stata precisata

Le comunicazioni consultate indicano la conclusione del servizio, ma non fanno il nome di chi guiderà la Questura dopo Di Ruscio né specificano tempi e modalità della successione. Non sono state annunciate modifiche immediate ai servizi per i residenti.

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