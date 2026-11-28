Marco Perti, 55 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì 27 novembre a Cormons. Era al volante del suo fuoristrada quando il veicolo, per cause in corso di accertamento, è finito contro un palo dell’illuminazione pubblica in via Subida.

I soccorsi e i rilievi in via Subida

I vigili del fuoco hanno estratto l’uomo dall’abitacolo. I sanitari inviati dalla centrale operativa Sores FVG hanno tentato di rianimarlo, senza riuscire a salvarlo. Sul posto, per ricostruire la dinamica, sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Gradisca d’Isonzo. Secondo ANSA, non sono stati coinvolti altri veicoli.

Chi era Marco Perti

Originario di Ronchi dei Legionari, Perti lavorava nel settore dell’ospitalità. Aveva fondato con la compagna la struttura Cruna di Subida, sulle colline del Collio, come riferisce Italia a Tavola.

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