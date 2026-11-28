La Regione Friuli Venezia Giulia annuncia come prevista a Gorizia l’apertura di un Reparto prevenzione crimine, ma non indica quando entrerà in funzione né dove avrà sede. L’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti ne ha parlato dopo la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, svoltasi il 26 novembre 2026 in Prefettura a Trieste.

Nel comunicato della Regione, Roberti indica che a Gorizia è prevista l’apertura del reparto. La nota non specifica la data, la sede, il numero di agenti assegnati o le modalità operative.

Un’apertura annunciata, ma senza dettagli operativi

La comunicazione regionale prospetta un nuovo presidio, ma non descrive un servizio già attivo né indica cambiamenti immediati per i residenti. Non riporta neppure atti di istituzione o un calendario per l’avvio.

In una nota diffusa lo stesso giorno, la consigliera regionale Maddalena Spagnolo ha parlato dell’istituzione in regione del Reparto prevenzione crimine e del Reparto mobile, indicando Gorizia e Trieste come sedi prospettate. Spagnolo ha aggiunto che, a suo giudizio, l’avvio dovrebbe essere accompagnato dall’assegnazione di personale aggiuntivo: è una condizione da lei sostenuta, non un dettaglio operativo confermato nel comunicato della Giunta. La nota del Consiglio regionale attribuisce queste valutazioni alla consigliera.

Per Trieste, Roberti ha parlato di un Reparto mobile che potrebbe essere aperto a breve; per Gorizia, la Regione indica invece l’apertura del Reparto prevenzione crimine come prevista, senza precisarne i tempi. Il prossimo passaggio concreto non è specificato nelle comunicazioni consultate.

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