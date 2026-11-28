Il Patto per l’Autonomia ha annunciato il tesseramento per il 2027 e una nuova stagione di incontri sul territorio al termine dell’assemblea di sabato 28 novembre al Centro Culturale delle Grazie di Udine. Nel resoconto diffuso dopo l’incontro, il movimento riferisce di aver discusso le proprie priorità regionali e di aver raccolto proposte per il lavoro futuro; non indica però date o modalità per i prossimi appuntamenti. L’assemblea era stata convocata alle 10 nella Sala Diamante del centro, come riportava il precedente annuncio del Patto.

Le informazioni sugli esiti sono riportate nel resoconto dell’assemblea, che attribuisce le valutazioni e le proposte al segretario Massimo Moretuzzo e al movimento. L’incontro era stato presentato come un’occasione per fare il punto sull’attività del Patto e raccogliere contributi per il 2027.

Le proposte del Patto su scuola, energia e lavoro

Tra i temi discussi, il Patto ha indicato la scuola, sostenendo che la Regione dovrebbe avere un ruolo più diretto. In materia di energia, ha proposto di trattenere in Friuli-Venezia Giulia una quota maggiore delle risorse generate dalle centrali idroelettriche e di accelerare la transizione alle fonti rinnovabili.

Sul lavoro, Moretuzzo ha rilanciato la proposta di regionalizzare gli ispettorati, completarne gli organici e aumentare i controlli di prevenzione. Il resoconto collega l’intervento al tema della sicurezza sul lavoro e richiama il grave incidente allo stabilimento Pittini di Osoppo.

Sanità, assistenza agli anziani e Province

Moretuzzo ha sostenuto che la Regione dovrebbe investire maggiormente nella sanità di prossimità. Il movimento ha inoltre proposto una rete di strutture territoriali più piccole per l’assistenza agli anziani, da sviluppare con il Terzo settore e integrare con il sistema pubblico.

Il Patto ha infine criticato la reintroduzione delle Province. Nel resoconto, Moretuzzo afferma che il trasferimento del personale dagli EDR comporterebbe una spesa di circa 7 milioni di euro senza benefici concreti per i cittadini e sostiene che oltre un miliardo di euro destinato agli investimenti dei Comuni resti fermo. Sono valutazioni e proposte politiche del movimento: non sono decisioni regionali né verifiche indipendenti dei loro effetti.

La manifestazione annunciata a Tolmezzo

Tra i prossimi appuntamenti, il Patto ha annunciato la partecipazione alla manifestazione di domenica 29 novembre a Tolmezzo, a difesa dei servizi territoriali. Moretuzzo ha collegato l’iniziativa alla sanità di prossimità, in particolare nelle aree montane.

Il movimento ha annunciato anche l’avvio del tesseramento 2027 e una nuova stagione di incontri nelle comunità locali. Nel resoconto non sono specificati il calendario degli incontri, le modalità di adesione o ulteriori decisioni sui temi discussi.

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