Lunedì 30 novembre 2026, dalle 9 alle 16, è prevista la chiusura al traffico del tratto di via delle Portanzie in ingresso da via Foscolo, a Monfalcone. La limitazione è legata alla rimozione e alla sostituzione di un pino. La circolazione sarà deviata su via Carducci o via Foscolo, in base alla direzione di marcia, secondo le informazioni comunali riportate da Il Goriziano.

Accesso dei residenti e passaggio pedonale

Il transito dei residenti potrà essere consentito in base all’avanzamento delle operazioni. In prossimità del cantiere potrà inoltre essere istituito un divieto temporaneo di sosta con rimozione forzata. I pedoni saranno indirizzati sul marciapiede opposto, attraverso gli attraversamenti più vicini.

Il pino sarà sostituito nell’ambito della riqualificazione

L’intervento si inserisce nei lavori di riqualificazione della strada: il rifacimento del manto bituminoso è concluso e, secondo le informazioni diffuse, nei prossimi giorni è prevista la realizzazione della segnaletica orizzontale.

La rimozione riguarda un pino domestico le cui radici, secondo quanto riferito, stanno danneggiando la sede stradale e un’abitazione adiacente. Il nuovo albero dovrebbe essere collocato a distanza dal confine della proprietà privata, per evitare che le radici compromettano la pavimentazione.

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