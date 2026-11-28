FRIULI – Quattro sedi comunali della Protezione civile sono state ampliate: Manzano, Tavagnacco, Sedegliano e Palazzolo dello Stella. La Regione ha dato notizia degli interventi il 28 novembre, in occasione delle cerimonie svolte a Manzano, Tavagnacco e Sedegliano.

L’assessore regionale Riccardo Riccardi ha collegato gli ampliamenti agli investimenti sul sistema regionale di Protezione civile. Per i gruppi comunali, poter contare su sedi più ampie significa avere più spazio per l’attività dei volontari e per preparare gli interventi di assistenza alla popolazione.

L'assessore Riccardi alla cerimonia per la nuova sede della Protezione civile di Sedegliano – Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L'assessore Riccardi alla cerimonia per la nuova sede di Tavagnacco – Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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