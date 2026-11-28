Regione FVGUdine
Protezione civile, ampliate le sedi in quattro Comuni del Friuli
Il 28 novembre sono stati presentati gli ampliamenti delle sedi comunali della Protezione civile di Manzano, Tavagnacco e Sedegliano; a questi si aggiunge quello di Palazzolo dello Stella.
FRIULI – Quattro sedi comunali della Protezione civile sono state ampliate: Manzano, Tavagnacco, Sedegliano e Palazzolo dello Stella. La Regione ha dato notizia degli interventi il 28 novembre, in occasione delle cerimonie svolte a Manzano, Tavagnacco e Sedegliano.
L’assessore regionale Riccardo Riccardi ha collegato gli ampliamenti agli investimenti sul sistema regionale di Protezione civile. Per i gruppi comunali, poter contare su sedi più ampie significa avere più spazio per l’attività dei volontari e per preparare gli interventi di assistenza alla popolazione.
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