TRICESIMO – La dotazione regionale per l’artigianato attraverso i canali del Cata è passata da 4,5 milioni di euro nel 2018 a 15 milioni nel 2026. Lo ha riferito l’assessora alle Finanze Barbara Zilli al congresso di Casartigiani Udine, venerdì 27 novembre a Tricesimo. Il confronto riguarda la dotazione dei canali contributivi, non l’apertura di un nuovo bando.

Oltre 12.500 domande tra il 2021 e il 2025

Secondo i dati riportati dalla Regione, in Friuli-Venezia Giulia sono attive 27.804 sedi di impresa artigiana. Nel 2025 le nuove iscrizioni hanno superato le cessazioni. Nel quinquennio 2021–25, i canali gestiti dal Cata FVG hanno raccolto oltre 12.500 domande e attivato investimenti privati per 187,2 milioni di euro: una cifra distinta dalle risorse pubbliche stanziate per i contributi.

Gli strumenti richiamati da Zilli riguardano, fra l’altro, l’avvio delle imprese, l’ammodernamento tecnologico, l’accesso al credito e il commercio elettronico. Nel 2026 si è aggiunto un canale per valorizzare le produzioni artigianali tipiche e tradizionali del territorio. La Regione riferisce inoltre che un’impresa giovanile su tre opera nel comparto.

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