Venerdì 27 novembre una vittoria e una sconfitta per le squadre regionali nella prima giornata della NextGen Cup: la Pallacanestro Trieste ha superato Trento 84-82 dopo un supplementare, mentre l’APU Udine ha perso 86-92 contro la Virtus Bologna, anch’essa all’overtime. I risultati sono riportati nel riepilogo ufficiale della Lega Basket.

Trieste completa la rimonta nel finale

Contro la Dolomiti Energia Trentino, i giuliani hanno recuperato uno svantaggio arrivato a 13 punti. Sul 74-72 per Trento, a un secondo dalla sirena, Coulibaly ha segnato il canestro del pareggio e portato la partita al supplementare. La ricostruzione degli ultimi possessi è nel resoconto della gara.

Nel tempo aggiuntivo, Bregant ha segnato il canestro del definitivo 84-82 a cinque secondi dalla fine. Trento ha avuto un ultimo possesso, senza trovare il tiro del pareggio.

Udine riagguanta la Virtus, ma cede al supplementare

L’APU ha chiuso i tempi regolamentari sul 79-79. A trenta secondi dalla sirena era sotto 78-74; i canestri di Stjepanovic e Ficetti hanno permesso ai friulani di raggiungere il supplementare. Nei cinque minuti aggiuntivi la Virtus Bologna ha prevalso 92-86. Stjepanovic ha chiuso con 23 punti e Grassi con 19, secondo il resoconto dell’APU Udine.

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