COMEGLIANS E RIGOLATO – La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, la delegazione amministrativa interorganica alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a. per la progettazione e la realizzazione del primo lotto funzionale di riqualificazione e potenziamento della strada regionale 355 “della Val Degano”, tra Comeglians e Rigolato, che conduce a Sappada. Amirante ha collegato l’avvio del lotto all’approvazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali: "Con l'approvazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali diamo avvio a un primo e consistente lotto funzionale per la riqualificazione e l'ampliamento della strada tra Comeglians e Rigolato, l'arteria fondamentale che conduce a Sappada".

Secondo quanto spiegato dall’assessore, l’intervento riguarda tratti molto tortuosi, dove la conformazione attuale della carreggiata causa frequenti blocchi alla circolazione e gravi difficoltà di transito per i mezzi commerciali. Amirante ha aggiunto: "Garantire la massima efficienza e sicurezza a questo tracciato – ha aggiunto l'assessore – significa sostenere concretamente le attività produttive locali e potenziare i collegamenti con alcune delle principali località turistiche della nostra regione attraverso un investimento infrastrutturale di primaria rilevanza strategica".

Il lotto accorpa due tratti in 1,33 chilometri e lascia aperta l’ipotesi della galleria a Runchia

Il provvedimento riorganizza la pianificazione esecutiva accorpando in un unico tratto omogeneo di circa 1,33 chilometri due lotti inizialmente previsti separatamente. La revisione dei limiti chilometrici punta a ottimizzare l’intervento complessivo e mantiene la possibilità di valutare nelle fasi successive una variante in galleria per risolvere il nodo critico di accesso all’abitato di Runchia.

Il lotto unificato ha un valore stimato di 13,2 milioni di euro e, secondo il provvedimento, dispone di copertura finanziaria completa. Ai 5,5 milioni di euro inizialmente stanziati si aggiunge un’integrazione di 7,7 milioni.

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