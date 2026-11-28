CODROIPO – L’11° Forum Rotary per l’Affresco si è svolto il 28 novembre 2026 a Villa Manin di Passariano, a Codroipo, con al centro la storia degli affreschi e il loro restauro, oltre alle possibilità di dare nuove espressioni contemporanee a questa tecnica. Il Forum, dal titolo «Una tecnica antica ancora moderna», è stato promosso dal Rotary Club Codroipo – Villa Manin.

Intervenendo all’incontro, il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura Mario Anzil ha affermato: "L'affresco è parte della nostra storia e della nostra tradizione artistica, ma si avvale di un linguaggio che può essere ancora attuale e trovare nuove espressioni in futuro. Il Friuli Venezia Giulia, impegnato a promuovere una nuova cultura di frontiera, attenta alle identità dei territori oltre confine, vuole innanzitutto conoscere e valorizzare la propria. L'affresco ha la capacità di raccontare la storia dei nostri paesi: da qui l'impegno della Regione a sostenerne il recupero e il restauro".

Anzil ha espresso apprezzamento per l’iniziativa del Rotary, sottolineando il suo contributo alla conoscenza e alla riscoperta di una tecnica artistica che rappresenta un’importante testimonianza dell’identità culturale del territorio regionale.

Il Forum ha esaminato gli affreschi di Codroipo e i restauri nel territorio

Alla presenza del presidente del Rotary Club Codroipo – Villa Manin, Roberto Polito, e della governatrice del Distretto Rotary 2060, Lucia Crapesi, i lavori hanno approfondito gli aspetti storici degli affreschi di Codroipo e dei dintorni, gli interventi di restauro e le esperienze di recupero del patrimonio pittorico murale maturate dai Rotary Club di Conegliano, Rotary Club di Feltre e Rotary Club di Belluno.

Borse di studio alla Scuola Internazionale Affresco e un docufilm sulla tecnica

Il programma ha incluso anche la formazione, con borse di studio Rotary destinate alla Scuola Internazionale Affresco, e la divulgazione, con il docufilm «La tecnica dell'affresco: una peculiarità della cultura italiana», a cura di Tiziano Sartor.

L'assessore regionale alla Cultura Mario Anzil durante il suo intervento al Forum Rotary dedicato alla tecnica dell'affresco. – Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Il vicegovernatore Mario Anzil porta il saluto della Regione al convegno promosso dal Rotary Club Codroipo – Villa Manin – Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Mario Anzil interviene all'11mo Forum Rotary per l'Affresco a Villa Manin di Passariano – Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L'assessore regionale alla Cultura Mario Anzil nel corso dei saluti istituzionali al Forum dedicato alla conservazione e alla valorizzazione degli affreschi – Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L'assessore regionale alla Cultura Mario Anzil durante il suo intervento al Forum Rotary dedicato alla tecnica dell'affresco – Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L'intervento del vicegovernatore Mario Anzil a Villa Manin in occasione dell'11.mo Forum Rotary per l'Affresco – Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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