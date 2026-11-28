A Lignano Sabbiadoro, quattro uscite di Forest Therapy nella pineta demaniale hanno registrato 50 partecipazioni tra il 26 settembre e il 17 ottobre. Il dato comprende anche accompagnatori e caregiver e non indica necessariamente 50 persone diverse, secondo il resoconto delle attività.

Le esperienze hanno coinvolto persone con insufficienza respiratoria, anziani con più di 75 anni, pazienti oncologici e lungoviventi e persone con disabilità. In due occasioni il percorso dalla pineta è proseguito fino al mare; le attività sono state adattate alle esigenze dei gruppi.

Tre associazioni coinvolte nel progetto

Hanno partecipato Volo Libero di San Polo di Piave, l’Associazione Insufficienti Respiratori di Pordenone e ANGOLO di Aviano. Le uscite sono state coordinate da Camilla Costa, consulente ambientale, con Desirèe Gregori, insegnante di attività motoria adattata.

Le attività rientrano nel progetto di valorizzazione sostenibile della pineta promosso dalla Società Lignano Pineta con il Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell’Università di Udine. Il progetto comprende anche il monitoraggio degli alberi e lo studio di una gestione sostenibile dell’area, come descritto nella presentazione del progetto sulla pineta di Lignano.

Il seguito non ha ancora date indicate

Il presidente della Società Lignano Pineta, Giorgio Ardito, ha detto che le prime uscite serviranno a valutare come proseguire, tenendo conto delle caratteristiche dell’area e delle necessità dei partecipanti. Ha inoltre indicato la possibilità di proporre esperienze calibrate sulle diverse stagioni.

Nel resoconto delle attività non sono indicate nuove date né un calendario per eventuali iniziative successive: le quattro uscite autunnali sono la fase già svolta del progetto.

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