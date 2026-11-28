A Cividale del Friuli Lorenzo Favia è stato confermato coordinatore del Gruppo comunale di Protezione civile; Mattia Cantarutti resta alla guida della squadra tecnico-logistica e Lucio Zanon di quella antincendi boschivi. Secondo il resoconto dell’assemblea dei volontari, il sindaco Attilio Vuga ha formalizzato le nomine indicate dall’assemblea, alla quale ha partecipato l’assessore delegato Davide Cantarutti. La data precisa dell’incontro non è riportata.

Nella stessa assemblea Giovanni Curato e Vincenzino Spaziani sono stati eletti nel Consiglio direttivo e Greta Lederer è stata confermata segretaria, sempre secondo il resoconto.

Come informarsi per entrare nel gruppo

Il Comune indica che possono presentare domanda i residenti che abbiano compiuto 16 anni e che l’iscrizione è gratuita. Per conoscere il gruppo e avviare il percorso di ammissione, occorre presentarsi alla sede di via Sanguarzo 15 durante il ritrovo del lunedì sera, dalle 20.30, e rivolgersi al coordinatore o al responsabile della formazione. La procedura comunale di iscrizione prevede la frequenza del corso base e il superamento del relativo test prima di presentare la domanda; la pagina del servizio riporta anche la possibilità di inoltrarla online con identità digitale.

Gli interventi ricordati nel resoconto

Tra le attività citate da iMagazine figura il supporto durante l’emergenza idrica del 12 novembre 2026, con rifornimenti d’acqua alle scuole e distribuzione di acqua potabile alla cittadinanza. Per i disagi causati dal guasto alla rete idrica, la cronaca dell’emergenza a Cividale aveva riferito della mobilitazione del gruppo comunale.

Il Comune descrive inoltre gli impegni previsti per i volontari dopo l’iscrizione, tra cui riunioni settimanali, formazione e attività di controllo e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature. Per dettagli aggiornati su ammissione e attività, il riferimento è il servizio comunale o la sede di via Sanguarzo.

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