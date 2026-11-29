Cinquant’anni dopo il terremoto del Friuli del 1976, la Filodrammatica Sot la Nape porta quel ricordo sul palco del Teatro Adelaide Ristori di Cividale. Lo spettacolo in friulano «Mi visi…» è in programma domenica 29 novembre alle 17.30, in via Ristori 30. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Un ricordo affidato alla lingua di chi c’era

Il titolo significa «mi ricordo». L’intento della compagnia non è ricostruire l’intero terremoto o parlare a nome di chi lo ha vissuto, ma tracciare un ricordo della tragedia attraverso il teatro. Il testo è di Sandra Zanini e Giorgio Felcaro, con la regia di Claudio Moretti.

Lo spettacolo è proposto con l’Associazione Teatrale Friulana, il Ristori e il Comune. Per informazioni nel giorno della rappresentazione il calendario di PromoTurismoFVG indica il numero del teatro, 0432 731353. Chi vuole assistere può presentarsi prima dell’inizio: l’accesso resta subordinato ai posti disponibili.

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