Cividale del FriuliTeatro
Cividale, il terremoto del 1976 raccontato in friulano: ingresso libero al Ristori
Domenica 29 novembre alle 17.30 la Filodrammatica Sot la Nape porta in scena «Mi visi…». Si entra gratuitamente fino a esaurimento posti.
Cinquant’anni dopo il terremoto del Friuli del 1976, la Filodrammatica Sot la Nape porta quel ricordo sul palco del Teatro Adelaide Ristori di Cividale. Lo spettacolo in friulano «Mi visi…» è in programma domenica 29 novembre alle 17.30, in via Ristori 30. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.
Un ricordo affidato alla lingua di chi c’era
Il titolo significa «mi ricordo». L’intento della compagnia non è ricostruire l’intero terremoto o parlare a nome di chi lo ha vissuto, ma tracciare un ricordo della tragedia attraverso il teatro. Il testo è di Sandra Zanini e Giorgio Felcaro, con la regia di Claudio Moretti.
Lo spettacolo è proposto con l’Associazione Teatrale Friulana, il Ristori e il Comune. Per informazioni nel giorno della rappresentazione il calendario di PromoTurismoFVG indica il numero del teatro, 0432 731353. Chi vuole assistere può presentarsi prima dell’inizio: l’accesso resta subordinato ai posti disponibili.
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