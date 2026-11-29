Il presepe monumentale di San Pietro si inaugura sabato 5 dicembre alle 18.30 in Campo Patriarca Elia. È uno dei primi appuntamenti del Natale a Grado, che da questa domenica entra nel tempo dell’Avvento. Il calendario delle celebrazioni pubblicato da Grado Turismo si spinge fino all’Epifania e comprende anche le messe al santuario di Barbana.

Dall’Avvento alla vigilia: gli appuntamenti da segnare

Il 13 dicembre è prevista la benedizione delle statuine di Gesù Bambino durante le celebrazioni. Il 19 e 20 dicembre la Luce della Pace da Betlemme sarà accolta nella basilica di Sant’Eufemia e nella chiesa di San Crisogono. Per la vigilia, il 24 dicembre, le messe serali sono alle 18 e alle 22 a Sant’Eufemia e alle 20 a San Crisogono. Dopo la funzione delle 22, il Bambinello sarà deposto nel presepe all’esterno della basilica.

A Barbana in barca anche nei giorni di festa

La barca parte da riva Scaramuzza 6 alle 10 la domenica e nelle festività indicate nel programma, tra cui Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania. La messa al santuario è alle 10.30, con il rientro previsto tra le 11.45 e mezzogiorno. Il 5 gennaio alle 16, a Sant’Eufemia, si celebra invece la messa dei bambini: in quella giornata la funzione delle 18 è sospesa.

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