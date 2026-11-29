La proposta di legge regionale n. 107 sulla prevenzione dei rischi da esposizione professionale è stata presentata a Monfalcone il 28 novembre. Depositato in Consiglio regionale il 23 novembre, il testo propone di registrare nel Fascicolo sanitario elettronico i dati sulle esposizioni dei lavoratori, rafforzare le attività sui rischi legati alle fibre artificiali vetrose e fissare definitivamente a Monfalcone la sede del Centro Regionale Unico Amianto (CRUA). La proposta indica uno stanziamento complessivo di 270 mila euro per il biennio 2027-2028; le misure non sono in vigore e dovranno essere esaminate dal Consiglio.

La proposta è stata illustrata a Carso in Corso dal consigliere regionale di Open Sinistra FVG Furio Honsell. Secondo il resoconto del Consiglio regionale sulla presentazione della proposta n. 107, il testo è stato sottoscritto anche dai consiglieri di opposizione Enrico Bullian, Rosaria Capozzi, Laura Fasiolo, Simona Liguori e Serena Pellegrino. Le informazioni sui contenuti e sullo stanziamento sono attribuite al proponente.

La storia delle esposizioni nel Fascicolo sanitario

Uno dei punti qualificanti illustrati da Honsell è l’integrazione automatica nel sistema regionale SESAMO, che fa capo al Fascicolo sanitario elettronico, dei dati relativi all’esposizione professionale ad agenti e sostanze di accertata o potenziale pericolosità. Secondo il proponente, la misura dovrebbe favorire la continuità delle informazioni tra medico competente e medico curante e conservare la storia espositiva anche quando il lavoratore cambia occupazione. I dati, nelle intenzioni indicate, potrebbero essere utili per la prevenzione e la diagnosi di patologie a lunga latenza, oltre che per la ricerca scientifica ed epidemiologica.

Un intero capo della proposta è dedicato alle fibre artificiali vetrose (FAV) e ai nuovi materiali utilizzati nelle coibentazioni, impiegati, secondo Honsell, nell’edilizia, nella cantieristica navale e nell’industria. Il consigliere indica tra le attività da promuovere monitoraggio, studio, ricerca e formazione, insieme all’adozione di buone pratiche per ridurre i rischi di esposizione nei luoghi di lavoro.

Il CRUA ha già una sede a Monfalcone

La proposta prevede di intitolare il Centro alla memoria del medico Paolo Barbina e di individuare definitivamente Monfalcone come sua sede. Il CRUA è già operativo in città: ASUGI indica la sede del Centro all’Ospedale San Polo, in via Luigi Galvani 1, e ne descrive le attività clinico-diagnostiche, informative e di supporto per le persone con una precedente esposizione all’amianto.

La proposta, quindi, non annuncia l’apertura di un nuovo servizio: punta a rendere definitiva la sede monfalconese e a intitolare il Centro a Barbina. Per la sede di Monfalcone, ASUGI indica il numero 0481 487627.

Il prossimo passaggio è l’esame consiliare. Al momento non è indicato un calendario per la discussione o il voto; fino a un’eventuale approvazione, le misure e lo stanziamento restano previsioni della proposta.

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