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Taboga Autotrasporti festeggia 50 anni a Majano, le parole di Zilli
La Taboga Autotrasporti, fondata nel 1976 da Silvio Taboga, ha celebrato il cinquantesimo anniversario al castello di Susans con l’assessore regionale Barbara Zilli.
MAJANO – La Taboga Autotrasporti ha festeggiato i suoi primi cinquant’anni sabato 28 novembre al castello di Susans, a Majano. L’impresa fu fondata nel 1976 da Silvio Taboga, nell’anno del terremoto che segnò il Friuli.
Alla cerimonia è intervenuta l’assessora regionale alle Finanze Barbara Zilli. Nel suo intervento ha legato la storia dell’azienda a quella della ricostruzione friulana, ricordando il ruolo degli imprenditori che in quegli anni crearono opportunità di lavoro.
Zilli ha richiamato anche il tema del passaggio generazionale nelle aziende familiari e gli strumenti regionali per sostenere crescita e innovazione.
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