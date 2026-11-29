MAJANO – La Taboga Autotrasporti ha festeggiato i suoi primi cinquant’anni sabato 28 novembre al castello di Susans, a Majano. L’impresa fu fondata nel 1976 da Silvio Taboga, nell’anno del terremoto che segnò il Friuli.

Alla cerimonia è intervenuta l’assessora regionale alle Finanze Barbara Zilli. Nel suo intervento ha legato la storia dell’azienda a quella della ricostruzione friulana, ricordando il ruolo degli imprenditori che in quegli anni crearono opportunità di lavoro.

Zilli ha richiamato anche il tema del passaggio generazionale nelle aziende familiari e gli strumenti regionali per sostenere crescita e innovazione.

L'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli alla cerimonia per i 50 anni di attività dell'impresa Taboga – Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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