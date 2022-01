Bini sull’avvio dei saldi: siamo fiduciosi nonostante il Covid

FVG – “Siamo fiduciosi che i saldi invernali, che partono domani, possano produrre buoni risultati per il comparto del commercio. Purtroppo siamo ancora nel bel mezzo della pandemia e i tanti isolamenti che stiamo registrando negli ultimi giorni certamente non aiutano”. Lo afferma l’assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini.

“Come Regione – sottolinea Bini – abbiamo messo a disposizione dei commercianti tutti gli strumenti necessari per stimolare la crescita di questo importante settore per la nostra economia sia durante i periodi più acuti della diffusione del Covid-19 che nella fase della ripartenza”. “Siamo inoltre costantemente in contatto con le associazioni di categoria per seguire l’andamento del comparto che – conclude l’assessore – ci auguriamo possa tornare a correre nonostante questa quarta ondata”.