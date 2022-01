Ambiente, Scoccimarro: 10 mila bottiglie contro abbandono plastica

FVG – “Se non elimini la plastica ti mangi l’unico pianeta che hai, perché la plastica abbandonata nell’ambiente sta invadendo anche la catena alimentare e la Regione vuole essere presente in questa battaglia che deve avere quale parte attiva tutti i cittadini”. Con queste parole, riprendendo in parte lo slogan scelto dall’Amministrazione per lanciare una campagna a difesa dell’ecosistema e anche della salute dei cittadini, l’assessore regionale alla Tutela dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, intende promuovere l’iniziativa lanciata in questi giorni dall’Amministrazione, che si concretizzerà attraverso la distribuzione gratuita di 10 mila bottiglie d’acqua in acciaio sulle quali è impressa la frase ‘Se non elimini la plastica ti mangi l’unico pianeta che hai’.

Le bottiglie saranno consegnate ai dipendenti della pubblica amministrazione in questi giorni. “Tramite questa azione – ha detto l’assessore – vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importante tema del corretto utilizzo e dello smaltimento della plastica anche attraverso la riduzione delle bottiglie monouso in plastica dagli uffici regionali, al fine di proporre una buona prassi che sia da esempio per tutti i cittadini”.

“Specialmente nel corso della pandemia – ha aggiunto Scoccimarro – l’uso delle bottiglie d’acqua da parte del personale degli uffici, come di tutti i cittadini, è aumentato notevolmente stante le limitazioni agli spostamenti e all’accesso ad alcune attività”. “Per questo, tale azione rientra tra le attività alle quali la Regione – ha specificato l’assessore – ha destinato 1,5 milioni di euro attraverso l’ultima manovra finanziaria”.

“Dopo la distribuzione agli uffici regionali, le borracce in acciaio – ha aggiunto – saranno consegnate anche alle scuole e alle associazioni che si sono adoperate e si adopereranno per l’attività di pulizia delle spiagge e dei boschi del nostro territorio”. “L’auspicio – ha concluso Scoccimarro – è che ciascun destinatario delle bottigliette divenga a sua volta promotore di questa campagna, che è stata ideata a vantaggio di tutti i cittadini”.