Sanità, Santoro (Pd): gestione caotica su presìdi ospedalieri tra pezze e correzioni

UDINE – «Tra correzioni, aggiunte, pezze messe per rimediare a sviste ed errori, la gestione dei presìdi ospedalieri e in particolare delle loro funzioni sembra essere fatta per approssimazione e poi modificata a seconda dei conseguenti malumori che puntualmente emergono sui territori che vengono penalizzati e indeboliti. Nonostante la forte necessità di rafforzare i servizi e garantire le cure ai cittadini, la giunta Fedriga sta gestendo il sistema sanitario in maniera assolutamente caotica. Il tutto mentre stiamo ancora aspettando l’atto aziendale dell’Asufc». A denunciarlo è la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd), componente della commissione Salute, che attraverso un’interrogazione alla Giunta regionale chiede chiarezza sui refusi ed errori contenuti nelle delibere di giunta sulle funzioni assegnate ai presìdi ospedalieri.

«Già nei mesi scorsi avevamo chiesto chiarimenti su alcune preoccupanti previsioni introdotte dalla Giunta, anche in riferimento ai Centri di salute mentale e ad alcune funzioni come quella pediatrica nel presidio di Latisana-Palmanova. Quasi infastidito dalle nostre domande, allora l’assessore alla Salute, Riccardi, liquidò la questione rubricando il tutto come piccoli refusi che non avrebbero pregiudicato i territori come invece sembrava». Oggi, continua Santoro, «scopriamo che quei piccoli refusi, che in realtà si traducono in cambiamenti sostanziali modificando funzioni e quindi ricoveri e spostamenti di personale, vengono ulteriormente corretti attraverso un decreto del direttore centrale della Salute, ponendo degli interrogativi sulla fondatezza di tali atti. Di fatto Riccardi, anziché porre l’ulteriore rimedio a degli “errori” attraverso una delibera di giunta, che avrebbe creato sicuramente più “rumore”, sceglie di farlo attraverso atti di dirigenti che vanno a mettere ulteriori pezze. Sarà finita qui?».