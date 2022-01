Scuola mosaicisti, Lega: orgoglio friulano che si conferma nel mondo

SPILIMBERGO – “La Scuola Mosaicisti del Friuli è un riferimento internazionale nell’arte del mosaico, un valore aggiunto per la conservazione, la promozione e la divulgazione di tale splendida tradizione artigianale e artistica”.

Lo affermano, in una nota, i consiglieri regionali Ivo Moras, Stefano Turchet, Simone Polesello e Alfonso Singh (Lega) a proposito della presentazione, presso la sede dell’Assemblea legislativa regionale, a Trieste, dell’opera “Passeggiata in RGB”, ideata dalla maestra mosaicista Cristina De Leoni ed eseguita da alcuni suoi allievi. “La Scuola Mosaicisti – continuano gli esponenti del Carroccio – è un’eccellenza friulana, ovvero una risorsa per tutto il Friuli Venezia Giulia. Il fatto che tale realtà, nata il 22 gennaio 1922, sia prossima a compiere 100 anni di storia è la conferma di quanto bene ha lavorato fino ad oggi”.

“I nostri più sentiti complimenti e ringraziamenti all’istitutio di Spilimbergo – concludono Moras, Turchet, Polesello e Singh – si uniscono all’auspicio di almeno altri 100 anni di futuro per tale realtà, a difesa e promozione dei valori di lavoro, cultura, tradizione e innovazione che l’hanno sempre contraddistinta”.