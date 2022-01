Obbligo vaccinale a scuola: in Fvg il 5,58% dei docenti non è in regola

FVG – Il 5,58% dei docenti del Friuli Venezia Giulia e il 6,22% del personale Ata delle scuole statali non è in regola con l’obbligo vaccinale. Nelle scuole paritarie la percentuale è leggermente inferiore: il 4,5% dei docenti e il 3,9% del personale non docente non sono in regola. Lo rende noto l’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen, congiuntamente al direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale (Usr) Daniela Beltrame, comunicando i dati della rilevazione sullo stato vaccinale del personale della scuola a cui hanno risposto il 98% degli istituti statali (164 su 167) e il 72% delle scuole paritarie (162 su 224). Si tratta degli esiti del questionario somministrato ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici dal 7 al 15 gennaio scorso. Sulla base della fotografia emersa la Regione, in collaborazione con l’Usr, individuerà eventuali ulteriori interventi di rispettiva competenza per la gestione dell’emergenza. “Il Tavolo interistituzionale regionale – hanno precisato Rosolen e Beltrame – ha condiviso la necessità di disporre di alcuni dati numerici sul personale non in regola con i vaccini e sospeso dal servizio. Ora si riunirà per analizzarli e dare risposte alle criticità emerse”.

Le percentuali destano comunque preoccupazione nell’assessore regionale la quale sottolinea che: “si tratta di numeri da non sottovalutare; continueremo a monitorare l’andamento della pandemia rispettando le indicazioni che arriveranno dalle autorità competenti che auspichiamo siano sufficienti a contenere la diffusione del virus e ad assicurare la scuola in presenza e in sicurezza”. Secondo quanto rilevato, 1.086 docenti su 19.447 in servizio (5,58%) e 326 unità del personale Ata su 5.233 (6,22%) delle scuole statali non sono in regola con l’obbligo vaccinale. I docenti sospesi sono 403 ovvero il 37,10% dei non vaccinati che rispetto all’intero corpo docente si attesta al 2%. La percentuale del personale Ata sospeso rispetto al personale Ata non in regola con l’obbligo vaccinale è del 40,8% e del 2,5% sul totale. Il 42% dei docenti sospesi e il 37% del personale Ata sospeso sono stati sostituiti. Nelle scuole paritarie la percentuale degli insegnanti non in regola con l’obbligo vaccinale è del 4,5% mentre quella del personale non docente si attesta al 3,9%. I docenti sospesi sono il 48,43% dei non in regola e il 2,18% sul totale. Il personale non docente delle scuole paritarie sospeso perché inadempiente all’obbligo vaccinale è il 50% dei non in regola e rappresenta l’1,92% del totale. Secondo Beltrame “dalle risposte dei dirigenti scolastici è emersa la loro notevole difficoltà nelle sostituzioni del personale sospeso, oltre che del personale assente a causa della positività aumentata notevolmente nelle ultime settimane. Inoltre, un’elevata percentuale di personale non in regola non è stato sospeso perché risulta assente per malattia o perché ha ottenuto congedi e aspettative prima del 15 dicembre scorso. Le difficoltà organizzative sono aggravate dall’aumento di assenze tra gli studenti e dalla necessità di garantire loro contemporaneamente sia la didattica in presenza che quella a distanza”.

Il ministero dell’Istruzione, ricorda poi Beltrame, ha assegnato alle scuole del Friuli Venezia Giulia fra 2020 e 2021 oltre 7 milioni di euro per l’aumento della dotazione tecnologica, “risorse – ha precisato – finalizzate anche a favorire anche le competenze professionali del personale scolastico”. Accanto a questi importanti finanziamenti vanno segnalati quelli del programma operativo nazionale (Pon) del Miur, finanziato da fondi strutturali europei, per creare un sistema di istruzione e formazione di elevata qualità. Le risorse assegnate al Friuli Venezia Giulia ammontano a oltre 18 milioni di euro e sono state utilizzate per la trasformazione digitale della didattica dotando le scuole di monitor digitali interattivi touch screen (7.092.165,57 euro e 133 scuole regionali finanziate nel 2021), per la realizzazione di reti sia cablate sia wireless all’interno delle istituzioni scolastiche (100 scuole finanziate e risorse per 6.077.194,53 euro) e per azioni volte a ridurre il divario digitale, promuovere iniziative di aggregazione, socialità degli studenti e delle studentesse nel rispetto delle misure anti-covid-19 (71 scuole finanziate per 4.527.669 euro).

Le risorse complessive per l’ammodernamento della dotazione tecnologia e per lo sviluppo culturale e tecnologico del personale scolastico del Fvg superano, negli ultimi 2 anni, i 25 milioni di euro.