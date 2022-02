TEDxUdine con l’evento l’evento “Nove Muse” porta in città i temi della bellezza

UDINE – In un mondo sempre più frenetico, dove si è smarrito il tempo per fermarsi ad apprezzare valori e concetti offuscati dalla confusione, difronte a un clima inasprito anche dalla crisi pandemica, TEDxUdine ferma le lancette e volge lo sguardo alla bellezza. Non solo e non tanto quella estetica, ma una bellezza del vivere sereni, provando a cercare punti di riferimento genuini per proteggersi dal caotico martellamento di informazioni quotidiane. TEDxUdine sceglie dunque la bellezza, vista attraverso le nove muse che per la tradizione greca impersonificavano le nove rappresentazioni della bellezza, rivisitate in chiave del nostro futuro e capaci di ispirare risposte. A distanza di tre anni dall’ultimo TEDx, si ritorna dunque in presenza sabato 19 marzo (a partire dalle 15.30), nei prestigiosi spazi del Teatro Giovanni da Udine con un evento dove il pubblico potrà assistere agli interventi di nove relatori d’eccezione che, con la loro storia, porteranno nuove ispirazioni.

«Legami, Identità, Arte, Consapevolezza, Ironia, Linguaggio, Musica, Sostevivibilità, Conoscenza. Queste sono le Nuove Nove Ispirazioni che abbiamo deciso di portare sul palco del TEDxUdine e avranno i volti reali di queste muse negli speaker» commenta Eva De Marco organizzatrice dell’evento e licenziataria di TEDxUdine. «Quando pensiamo alle muse greche, queste vengono spesso evocate nel nostro immaginario attraverso le statue classiche che sono arrivate fino ai giorni nostri. In questa reinterpretazione del loro significato abbiamo pensato di rompere uno schema. Il primo è l’origine di queste nuove statue: sono state cercate e trovate sul territorio della città Udine. Il secondo è “vestirle” con un’immagine evocativa della nuova musa».

Sarà anche lanciata una sfida ai cittadini: cercare e trovare le nove statue femminili che si trovano nel centro cittadino. Ci saranno infatti nove adesivi applicati sulla pavimentazione in corrispondenza delle statue con un qr code da inquadrare per approfondire la storia della statua e la scoperta della nuova musa ispiratrice.

Per partecipare all’evento è necessario acquistare il biglietto con la formula Early Bird solo per i primi 100 posti al prezzo di 30 euro. Esauriti i posti in Early Bird il prezzo sarà di 40 euro. Il biglietto giovani sotto i 26 anni ha un prezzo di 25 euro. Per i disabili che acquisteranno il biglietto e che hanno necessità di un accompagnatore, quest’ultimo avrà l’ingresso gratuito.

I biglietti sono acquistabili on line su Vivaticket, oppure alla biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine da martedì a sabato dalle 16. alle 19 festivi esclusi. Nelle giornate di apertura delle prevendite la biglietteria è aperta anche dalle 9.30 alle 12.30.

Per tutti i partecipanti dell’evento ci saranno ulteriori sorprese che verranno svelate man mano che ci si avvicinerà alla data: un modo per coinvolgere il pubblico in un’esperienza di TEDxUdine più immersiva possibile.

L’evento è patrocinato dal Comune di Udine, da PromoTurismoFVG – Io Sono Friuli Venezia Giulia, dalla Direzione Ambiente della Regione Friuli Venezia Giulia – EcoFVG – Una Regione Sostenibile, e sostenuto da Autostar (Gruppo Autotorino spa), Primacassa Credito Cooperativo Fvg, CDA – Una scelta naturale, Quin srl – Gruppo Quid, Giovani Imprenditori Confartigianato Udine, Ufficina srl.