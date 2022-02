Aperto uno sportello per risolvere le problematiche legate al Green pass

UDINE – A partire da oggi, lunedì 14 febbraio, l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale apre uno sportello per risolvere quelle problematiche legate al rilascio del Green pass. Un servizio attivato nell’hub vaccinale dell’ente fiera di Martignacco, e riservato, in particolare, a quei cittadini che dopo essere guariti dal Covid o essersi vaccinati, non hanno ancora ricevuto la certificazione verde.

Lo sportello sarà ad accesso libero e sarà aperto esclusivamente nelle seguenti giornate ed orari:

lunedì 14 febbraio dalle 14.30 alle 18.30

mercoledì 16 febbraio dalle 14.30 alle 18.30

giovedì 17 febbraio dalle 9.00 alle 12.00

Le attività erogate riguarderanno:

Assistenza per risoluzione problematiche green pass da guarigione

Assistenza per risoluzione problematiche green pass da vaccinazione

Spostamento seconda dose vaccino covid

Il servizio è riservato ai residenti del territorio AsuFc (ex provincia di Udine) o che hanno effettuato la vaccinazione presso i centri vaccinali AsuFc.

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria, Denis Caporale, commenta: “Siamo consapevoli delle difficoltà in questo momento per molti cittadini di ottenere la certificazione verde e per questo motivo abbiamo organizzato uno sportello dedicato al fine di verificare e correggere qualche errore che può esserci stato durante le varie fasi del percorso vaccinale, dando così una risposta immediata agli utenti e la possibilità di riprendere la vita lavorativa e sociale nel minor tempo possibile”.