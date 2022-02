Lacey fa volare l’OWW Udine anche a Torino

TORINO – “Siamo stati sotto per 35′ meritatamente, perché Torino stava giocando meglio di noi, poi abbiamo avuto la forza di recuperare e di vincere. E’ questa una testimonianza di quanto tutti noi abbiamo uno stesso obiettivo che è quello di giocare il prossimo anno in una lega diversa, seppure questa A2 sia fantastica. Devo ringraziare il prof. Alexander Nikolic, con il quale ho collaborato come assistente a Trieste, il quale mi ha insegnato una cosa importante quando mi diceva di tenere sempre in tasca qualcosa in attacco ed in difesa che gli altri non conoscono. Erano tre settimane che stavamo lavorando sulla difesa 1-3-1 senza dire niente a nessuno, lavorando sui dettagli; l’abbiamo giocata con efficacia grazie al lavoro fisico del nostro preparatore Sepulcri”.

Così Matteo Boniciolli ha fotografato la partita vinta dalla sua OWW Udine per 74 a 72 a Torino contro la Reale Mutua. I piemontesi, in gran forma e reduci da cinque successi consecutivi, dopo un primo quarto equilibrato, hanno condotto in avanti gran parte dell’incontro, trovando punti importanti dal tiro dalla distanza e da alcuni pregevoli tagli sotto canestro, mentre Udine non riusciva a capitalizzare in attacco il buon lavoro difensivo.

Nella terza frazione di gioco, in cui i padroni di casa sono arrivati al massimo vantaggio di +15 (50-35) dopo una tripla dall’angolo di Aligegovic, l’aumento della intensità difensiva dei friulani, con la zona 1-3-1 dipinta da Boniciolli, le giocate dell’ex Torino Cappelletti e la bomba allo scadere di Ebeling, hanno consentito agli ospiti di arrivare all’ultimo intervallo sotto di soli 5 lunghezza (60-55) riaprendo le sorti dell’incontro. Nell’ultimo quarto di gioco, l’OWW non ha diminuito l’aggressività difensiva ed ha messo in mostra un super-Lacey che, con due triple centrali, ha riportato gli ospiti a -1 (70-69). La Reale Mutua, nonostante l’affiorante stanchezza dopo un match combattuto, è riuscita a riportarsi sul +3 con un canestro da sotto di Davis, ma ancora una volta Lacey, prima con due liberi segnati e poi con un sottomano (+fallo) a tre secondi dal termine ha chiuso i conti a favore dei friulani.

Una ulteriore iniezione di entusiasmo per la banda del presidente Pedone che domenica al Carnera, alle ore 17, affronterà la Pallacanestro Cantù in un altro big-match di giornata.

REALE MUTUA TORINO – APU OLD WILD WEST UDINE 72-74 (19-19, 39-31, 60-55; 72-74)

REALE MUTUA TORINO: Alibegovic 19 punti, Pagani 2, Oboe 4, Landi 5, Pirani ne, Toscano 5, De Vico 12, Scott 6, Raviola ne, Davis 19. All. Edoardo Casalone.

APU OLD WILD WEST UDINE: Cappelletti 15 punti, Walters 9, Mussini 5, Pieri ne, Antonutti 7, Esposito 4, Giuri 2, Nobile, Pellegrino 5, Lacey 18, Ebeling 9. All. Matteo Boniciolli.