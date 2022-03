Recupero dell’ex Dormisch, al via l’iter per la demolizione della struttura

UDINE – “Oggi, grazie alla proficua e costante collaborazione tra la Danieli e il Comune di Udine, è davvero iniziato l’iter che porterà prima alla demolizione dell’ex birrificio Dormisch e quindi alla realizzazione della nuova struttura pensata per inserirsi nell’ambito del vicino centro studi”. Lo ha annunciato l’assessore all’Edilizia privata Alessandro Ciani a margine di una delle riunioni che a cadenza settimanale i tecnici del Comune tengono con i colleghi della Danieli. “Gia da qualche settimana sono iniziate le operazioni di bonifica dell’area e i tecnici sono a buon punto con la definizione del progetto vero e proprio. Stiamo anche lavorando alla variante del piano regolatore che verrà sottoposta al Consiglio comunale e abbiamo già preso contatti con i rappresentanti del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. A breve poi incontreremo la Soprintendenza per il suo parere sul merito dell’intervento”.

“Si tratta – ha aggiunto Ciani – di una svolta storica per la nostra città perché, dopo decenni di chiacchiere e di progetti irrealizzabili questa struttura, oggi in completo stato di abbandono, verrà recuperata grazie alla disponibilità della Danieli a investire in questo importante e storico progetto, tornando così a disposizione della cittadinanza e soprattutto dei tantissimi studenti che ogni giorno frequentano il centro studi. L’area infatti ospiterà non solo la sede dell’ITS Malignani ma anche spazi dedicati agli studenti e la restante parte commerciale legata al food e ai servizi destinati ai giovani, con un’attenzione particolare al verde”.

“Desidero ringraziare innanzitutto l’Ingegner Gianpietro Benedetti avere creduto in questa sfida e l’Ingegner Simone Franco per la costante collaborazione che sta tenendo con i nostri uffici. Si tratta di un metodo di lavoro definito negli anni grazie al rapporto di reciproca stima tra il Presidente e il Sindaco Fontanini, che porterà ad un progetto condiviso per la ex Dormisch e che ha già reso possibile la realizzazione di importanti interventi da parte della Danieli nel cuore di Udine”, ha concluso Ciani.