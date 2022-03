Intitolata a don Eugenio Blanchini l’area verde tra via Pelizzo e via Solari

UDINE – E’ stata intitolata un’area verde alla memoria di don Eugenio Blanchini. La cerimonia ufficiale si è tenuta sabato mattina alla presenza del sindaco di Udine Pietro Fontanini, dell’assessore Alessandro Ciani, del Segretario di Stato (viceministro) della Repubblica di Slovenia per gli Sloveni del mondo Dejan Valentinčič, del consigliere regionale Giuseppe Sibau, dei sindaci di San Pietro al Natisone e di Drenchia e del vicesindaco di Pulfero.

Parole di sentito e profondo apprezzamento sono state pronunciate dai rappresentanti istituzionali in memoria di don Blanchini, sacerdote ed educatore, nativo delle Valli del Natisone che si è distinto a Udine come figura centrale per la formazione e la crescita dei ragazzi.

Al termine degli interventi istituzionali, monsignor Luciano Nobile, arciprete della Cattedrale di Udine, ha impartito la benedizione e ricordato, a sua volta, la figura di don Blanchini e il ruolo rivestito sotto il profilo educativo e sociale.

L’occasione ha consentito di ricordare i punti di contatto tra le comunità friulana e slovena. Il sindaco Fontanini, a margine della cerimonia, ha posto l’accento sulla necessità di unire le forze per tutelare e promuovere l’identità culturale e linguistica delle rispettive comunità.