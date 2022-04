Human design, Numerologia, Oli Essenziali e Fiori di Bach: gli eventi di primavera dell’Angolo delle Fate Studio Olistico

RONCHI DEI LEGIONARI – «Ho sempre avuto la passione per il benessere, la bellezza e tutto ciò che riguarda l’estetica intesa a trecentosessanta gradi; per cui dopo il diploma di estetista e il completamento di un lista di corsi che è sempre in fase di aggiornamento ho avuto l’idea di questo studio» ci introduce al suo “sogno”, come lo definisce lei, la nostra protagonista, Lorena Vidotto. «Ho messo in piedi l’Angolo delle Fate in località San Vito a Ronchi dei Legionari un paio di anni or sono e, nonostante il periodo storico ed un continuo ri-rilancio in quest’epoca di restrizioni, finalmente in questa primavera potrò farlo funzionare a pieno regime!» ci racconta l’intervistata con l’entusiasmo e l’energia che gli sono propri: «ho scelto un posto con una bella sala grande, funzionale anche per corsi, incontri, serate informative; lo studio olistico è incentrato principalmente sulle donne, quelle donne che di giorno sono sempre di corsa, dei caterpillar: figli, famiglia, lavoro… con il mondo sulle spalle insomma! (e proprio per questo si chiama L’angolo delle Fate!) ed ho sentito l’esigenza di creare un ambiente rigenerante, nel quale, quando una donna entra, lascia fuori dalla porta tutti i pensieri, lo stress e la fatica e si prende un’ora/due per sé stessa e nel momento in cui se ne va rilascia qualche peso, ne esce più leggera, pronta nuovamente a ripartire!»

Dal programma possiamo leggere trattamenti di benessere, pilates, yoga, ginnastica leggera, meditazione con campane tibetane, oli essenziali, taping, weekend informativi per lo sviluppo emozionale, per raggiungere la consapevolezza del proprio corpo, human-design, numerologia, autodifesa, astrologia, olii essenziali, meditazioni con il cacao, con i quattro elementi: nozioni che in giro si trovano col contagocce e che nella società di oggi iniziano ad essere valvole di sfogo terapeutiche, necessarie.

«Esatto, ed aggiungo – un posto dove non ti senti giudicata, anzi, dove invece puoi trovare comprensione, serenità, condivisione ed essere te stessa! Perché il benessere che intendo io non è meramente fisico ma anche emozionale, evolutivo, volto a tirar fuori il lato migliore delle persone. Qui non abbiamo pazienti, ma aiutiamo a prevenire e, se possibile, a star meglio; insomma, faccio questo lavoro con il cuore e la gente lo percepisce e quando esce se ne va arricchita: questa credimi è la maggior soddisfazione. Incuriosendo le persone le coinvolgiamo in percorsi di conoscenza di sé sia fisica che emotiva, li aiutiamo a migliorarsi, a crescere sotto tutti i punti di vista e li accompagniamo a riconnettersi con il loro mondo interiore. In questo momento ce n’è tanto bisogno!»

Di seguito il calendario degli eventi di questa primavera:

8 aprile. Presentazione Human Design – Sistema di conoscenza personale

22 aprile. Numerologia: numeri personali

29 aprile. Alla scoperta degli oli essenziali

30 aprile. Tre weekend percorso base riflessologia plantare secondo la MTC

23 aprile, 14 maggio, 18 giugno. Corso BLSD – basic life support – early defibrillation, supporto di base delle funzioni vitali e intervento primo soccorso con uso defibrillatore

20-21 maggio. Introduzione ai Fiori di Bach

9-10 luglio. Impronte di Nascita. Riconnettersi a quelle memorie e ripristinarle permette di dare un senso a tutto ciò che ci accade e permette anche di svelare i nostri talenti e i nostri doni

Ogni mese per 4 lunedì consecutivi “Incontri con l’anima” – un percorso per connettersi al nostro io più profondo portando a galla emozioni e sentimenti bloccati.

In programma a breve anche weekend informativi su autodifesa al femminile e di astrologia di base, meditazione di gruppo, conoscere ed usare la Genesa, gestualità femminile.

Per ulteriori info, programma completo e prenotazioni: Angolo delle Fate – tel. 389 9159192