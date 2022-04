Svelato il primo nome del No Borders Music Festival: in Friuli torna Brunori Sas

TARVISIO – È uno dei più autorevoli e amati cantautori italiani contemporanei ed è un amico fraterno delle montagne del Tarvisiano, Brunori Sas è il primo artista annunciato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano per la 27esima edizione del No Borders Music Festival, la storica rassegna che si tiene al confine tra Italia, Austria e Slovenia, valorizzando la musica come forma culturale e mezzo di comunicazione universale in grado di essere compreso da tutti, superando i confini linguistici, etnici, sociali e geografici. Attraverso la musica, il festival è riuscito inoltre a far scoprire a migliaia di persone alcuni dei luoghi naturalistici più incontaminati e suggestivi del comprensorio montano del Tarvisiano, ponendosi dunque come obiettivo anche la sensibilizzazione e sostenibilità ambientale della propria rassegna, essendo tra i primi a promuovere l’accesso alle aree dei concerti solamente a piedi o in bicicletta.

Dario Brunori non finisce mai di stupire ed è dunque pronto a estendere l’abbraccio ai fan e ad accompagnarli per tutta l’estate, calcando i palcoscenici più importanti della penisola italiana con il suo nuovo tour estivo che prevede il suo atteso ritorno al No Borders per domenica 31 luglio 2022 (apertura porte ore 11:00, inizio concerto ore 14:00) ai Laghi di Fusine, uno dei luoghi più affascinanti del comprensorio montano, in cui la natura mostra le sue infinite gamme di colore dipingendo il bosco e i laghi con sfumature uniche e rendendo ancora più magico questo sito, che ha ricevuto il certificato di destinazione per il turismo sostenibile secondo gli standard internazionali GSTC, un risultato che conferma ulteriormente l’attenzione del territorio nei confronti della sostenibilità e dei cambiamenti climatici.

I biglietti per il concerto saranno in vendita a partire dalle ore 12 di lunedì 11 aprile online su Ticketone.it e dalle ore 11 di sabato 16 aprile nei punti vendita autorizzati Ticketone.

Anche negli ultimi due anni, caratterizzati dalle limitazioni ai grandi eventi, Brunori non ha smesso neanche per un attimo di regalare ai fan momenti ed emozione sempre nuovi e coinvolgenti: dalla colonna sonora per l’ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo che gli valse il Nastro D’Argento al tour “Concertini” dell’estate 2020 che fece tappa anche nel Tarvisiano, sino ad arrivare alla recente pubblicazione di Baby Cip! e Cheap!: il cantautore ha condiviso e continua a condividere la sua musica e la leggera poetica che da sempre lo contraddistingue senza mai fermarsi veramente. A maggio ci sarà il tour nei palasport che si sarebbe dovuto svolgere già nel 2020 e poi l’atteso tour estivo, due occasioni perfette per tornare a lasciarsi conquistare dalle sue esibizioni dal vivo. Sul sito ufficiale del festival www.nobordersmusicfestival.com sono inoltre consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio della bicicletta, delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Crédit Agricole Friuladria, BIM, Comune di Tarvisio, Allianz Assicurazioni, Idroelettrica Valcanale, ProntoAuto e Mastertent.