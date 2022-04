Commercio, Morandini (Progetto Fvg): “Bene l’avvio del distretto Tresemane”

FVG – “Un piano di riqualificazione sostenibile per un asse strategico per il Friuli Venezia Giulia come la Tresemane; un progetto da perseguire attraverso un percorso condiviso con le amministrazioni locali interessate, favorendo la realizzazione di opere strategiche per l’intero territorio e garantendo benefici equamente distribuiti nei Comuni”. Lo aveva chiesto il consigliere regionale Edy Morandini (Progetto Fvg/Ar) in un ordine del giorno accolto dalla Giunta regionale in occasione del voto alla legge finanziaria 2022 e oggi – come si legge in una nota del gruppo consiliare – quel progetto ha preso il via e si chiama “Distretto del commercio Tresemane”.

“Uno strumento efficace – continua Morandini – previsto dalla legge regionale 3/2021 SviluppoImpresa, avviato con la sottoscrizione di una lettera di intenti tra Regione, Comuni, categorie e imprenditori. Attraverso il Distretto si possono raggiungere obiettivi di valorizzazione e promozione di attività commerciali e terziario e di miglioramento dei servizi per chi transita lungo l’asse tra Tavagnacco, Cassacco, Reana del Rojale e Tricesimo, dando forma a quel piano di sviluppo proposto dai contenuti dell’ordine del giorno”.

“Si tratta di condividere e strutturare, in modo unitario, un nuovo progetto di rigenerazione urbana, che promuova una visione strategica dello sviluppo sostenibile di questo speciale ambito territoriale e ne rafforzi l’attrattività e la competitività, trattandosi di un asse viario che interessa un comprensorio da 50mila abitanti, sede di tremila aziende con 10mila addetti e 250.000 metri quadrati di superficie commerciale”.