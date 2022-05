Lignano Pineta apre la stagione e consegna il premio “Primo sole”

LIGNANO PINETA – Consegnato il tradizionale riconoscimento “Primo sole” destinato ai primi turisti ospiti della spiaggia di Pineta.

Per l’edizione numero quindici i premiati sono tutti del bagno 2 – bandiera tedesca: Francesca Lancini e Felice Metelli di Ospitaletto in provincia di Brescia, arrivati in spiaggia alle 9 di mattina, vincitori assoluti della classifica stagionale 2022 e per la categoria “clienti di hotel”. Soggiornano al San Giorgio e sono arrivati a Lignano (località che frequentano da diversi anni) per trascorrere il fine settimana e festeggiare il 38esimo anniversario di matrimonio.

Il vincitore della categoria “abbonamento stagionale”, Walter Bertoni, è arrivato in spiaggia assieme alla famiglia alle 10 di questa mattina, sempre al bagno 2, mentre il titolo di primi clienti giornalieri se lo sono aggiudicati Ivano Tecco e la moglie Giovanna Grion, residenti a Buttrio, da quarant’anni frequentatori della spiaggia friulana.

A tutti i vincitori del premio “Primo Sole” sono stati consegnati da parte del presidente della società Lignano Pineta spa, Giorgio Ardito, alcuni gadget a ricordo di Pineta (un asciugamano, una shopper art e una t-shirt Pineta Art della linea “I am here” ideata dalla graphic designer Lucia Ardito) assieme alla raccolta di racconti brevi ambientati a Lignano dal titolo “Lignano: ti racconto”.