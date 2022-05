L’OWW esce vincente dalla bolgia di San Severo e vola in semifinale

SAN SEVERO – L’OWW Udine approda alle semifinali promozione grazie alla vittoria di gara-4 contro l’Allianz San Severo, sconfitta per 73 a 70 dopo una prova di grande intensità ed il cui risultato è stato in bilico sino alla fine.

Dopo un primo quarto in cui Udine aveva segnato 30 punti e condotto sopra di 15 lunghezze, grazie ad un buon approccio al match ed ottime medie al tiro, la partita si è incanalata sui binari dell’equilibrio per il ritorno dei padroni di casa che, ad inizio di terzo quarto, dopo una tripla di Serpilli e due liberi di Tortù, andavano per la prima volta in vantaggio (47-45).

Da lì è iniziata una nuova partita nella quale Udine, oltre a Lacey, ancora fuori per infortunio, rinunciava all’altro americano Walters: due falli fatti in sequenza alla fine del secondo quarto – il primo un tecnico fischiato per un accenno di reazione nei confronti di un giocatore avversario, il secondo fatto in attacco – hanno infatti consigliato a coach Boniciolli di lasciarlo “sbollire” negli spogliatoi senza tornare ad impiegarlo.

I friulani, con un Cappelletti che si preso sulle spalle la squadra nei momenti topici dell’incontro, ben aiutato ancora una volta da Mussini e capitan Antonutti, sono però riusciti a sopperire alle pesanti assenze prima bloccando il tentativo di fuga dei padroni di casa, arrivati al massimo vantaggio di +6 (62-56) e poi realizzando nel finale i canestri decisivi (tripla dall’angolo destro di Mussini, “serpentina” a canestro di Cappelletti e due liberi del capitano) che hanno decretato la fine delle ostilità a favore dei bianconeri

Il prossimo turno dei play-off vedranno l’OWW impegnata domenica prossima tra le mura del Carnera. L’avversaria sarà la vincente di gara-5 in programma mercoledì tra Chiusi e Treviglio.

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – APU OLD WILD WEST UDINE 70-73 (15-30, 37-45, 53-52; 70-73)

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO: Tortù 17 punti, Bertini 2, Serpilli 16, Sabatino 5, Sabin ne, Piccoli 8, Berra, Pepper 13, Petrushevski, Moretti 9, Minutello ne, De Gregori. All. Luca Bechi.

APU OLD WILD WEST UDINE: Cappelletti 17 punti, Walters 6, Mussini 15, Pieri ne, Antonutti 15, Esposito 7, Giuri 5, Nobile 3, Pellegrino 2, Italiano 3, Ebeling. All. Matteo Boniciolli.