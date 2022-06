Protocollo d’intesa tra la Finanza e il Cnsas per rafforzare la collaborazione in alta quota

FVG – Il Servizio regionale Friuli Venezia Giulia del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) e il Comando regionale della Guardia di Finanza hanno firmato un protocollo d’intesa che consolida la collaborazione già esistente da numerosi anni nella regione e ne amplia le prospettive, per poter effettuare interventi di soccorso in forma congiunta, sviluppare le attività di formazione e condividere le procedure operative.

La sottoscrizione dell’accordo è avvenuta a Udine, presso il Comando provinciale della Guardia di Finanza, alla presenza del presidente del Cnsas Fvg, Sergio Buricelli, accompagnato dal vicepresidente Cristina Barbarino e del delegato per il soccorso alpino, Raffaello Patat. Per la Guardia di Finanza, il colonnello Enrico Spanò era affiancato dai comandanti delle Compagnie di Tolmezzo e di Tarvisio e dai responsabili delle stazioni di Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Tolmezzo e Sella Nevea.

Il nuovo protocollo individua modalità condivise di allertamento e attivazione dei soccorsi, così che gli interventi in ambiente montano o impervio possano essere ancor più tempestivi ed efficaci, assicurando un valido coordinamento delle forze in campo. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico conserva il proprio ruolo di riferimento per l’attuazione del soccorso sanitario in montagna, così come la Guardia di Finanza assicura le funzioni di polizia giudiziaria, quando è necessario avviare delle indagini.

Gli enti firmatari del protocollo potranno svolgere attività congiunte di formazione e addestramento, migliorando le sinergie operative e i livelli di sicurezza negli interventi di soccorso. Inoltre, la Guardia di Finanza sarà presente con i propri mezzi aerei, grazie ai nuovi elicotteri AW169 con base a Bolzano e (nei prossimi mesi) a Venezia, che potranno estendere il loro raggio d’azione a tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia.

L’attuazione dell’accordo è affidata a una Commissione paritetica che, sotto la guida del comandante regionale della Guardia di Finanza e del Presidente del Cnsas., potrà individuare nuovi e ulteriori ambiti di collaborazione e valutare i risultati raggiunti.