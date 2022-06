Udine, premiati gli avvocati con 40, 50 e 60 anni di professione alle spalle

UDINE – Sono 12 gli avvocati insigniti con il riconoscimento della Toga d’Argento, d’oro e diamante, per aver raggiunto, rispettivamente, il traguardo dei 40, 50 e 60 anni della professione nel rispetto dei principi e delle norme di deontologia forense. La cerimonia si è svolta nel giardino del tribunale alla presenza del presidente dell’Ordine degli avvocati Massimo Zanetti, del sindaco Pietro Fontanini e delle autorità civili e giudiziarie. “Una delle prerogative di questa consiliatura – ha esordito il presidente degli avvocati di Udine, Massimo Zanetti – è quella di riaffermare il ruolo sociale dell’avvocatura come punto di riferimento per la cittadinanza. Siamo andati nelle scuole a parlare di legalità agli studenti. Un concetto che deve essere massimamente condiviso con i giovani che saranno i cittadini di domani”.

Quattro di questi giovani, già studenti della scuola “Alessandro Manzoni”, hanno continuato a coltivare la loro passione per la musica assieme alla professoressa Federica Tavano. ed hanno aperto la cerimonia di premiazione con un breve concerto di violoncello. A raggiungere l’importante traguardo dei sessant’anni di professione sono gli avvocati Claudio Beorchia, Silvio Beorchia e Giovanni Paolo Businello; dei cinquant’anni gli avvocati Piero Cella, Gianni Giunchi, Mario Marino e Giuseppe Campeis e dei quarant’anni gli avvocati Salvatore Coluccia, Marino Ferro, Giuseppe Nais, Carlo Onesti e Aldo Scalettaris.

“Il mio desiderio, nell’attribuire a nome del consiglio queste onorificenze – ha aggiunto Zanetti – è che i premiati continuino a dedicare il loro tempo all’avvocatura per rafforzarne il prestigio”. “40, 50 e 60 anni di professione sono un bel traguardo – ha detto il sindaco di Udine Pietro Fontanini– Sono avvocati che hanno svolto una funzione molto importante per la cittadinanza udinese ed è un piacere vederli presenti ed esercitare ancora la professione. La città di Udine è sicuramente ben disposta a collaborare con l’avvocatura: con l’ordine abbiamo già organizzato alcuni eventi pubblici di approfondimento di tematiche di grande attualità”.