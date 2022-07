C’è il picco per Caronte: a metà settimana attesi temporali e calo termico

FVG – L’Italia continua a fare i conti con Caronte, l’anticiclone africano che da giorni tiene l’Italia sotto una cappa di afa, ma nel corso della settimana le cose potrebbero cambiare rapidamente. Tra la serata di mercoledì 6 eì giovedì 7 luglio la discesa di correnti più fresche dall’Europa nord-orientale provocherà un vero e proprio ribaltone sul fronte meteo, con un crollo delle temperature anche di 10 gradi. Sono le previsioni di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it.

La giornata odierna trascorrerà ancora all’insegna del gran caldo con le temperature ben oltre le medie climatiche con punte massime sopra i 35°C, soprattutto in Val Padana, sulle zone interne delle due Isole maggiori (qui addirittura si potrebbero superare i 40°C) e su parte del Centro (39°C a Firenze e Roma). Tra il pomeriggio e la serata, previsti episodi temporaleschi sull’arco alpino e sulle vicine pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto. Ma un deciso cambiamento è atteso tra mercoledì e giovedì per la discesa di correnti più fresche dall’Europa nord-orientale. Visti i forti contrasti termici tra l’aria preesistente arroventata e quella nuova decisamente più fresca, gli esperti non escludono “il rischio di fenomeni anche di forte intensità con la possibilità pure di locali grandinate e colpi di vento prima sulle regioni del Nord; poi entro venerdì sulle regioni del Centro-Sud, con rovesci temporaleschi anche di forte intensità”. Le temperature subiranno una sensibile diminuzione con un crollo anche di 10 gradi.

Lunedì 4 Al Nord: temporali su Alpi e Prealpi in possibile estensione alle pianure. Al Centro: tutto sole e clima molto caldo con picchi fino a 38-39 gradi a Roma e Firenze. Al Sud: Caronte sempre ben presente, valori termici roventi. Martedì 5 Al Nord, rovesci sui settori alpini orientali e locali in pianura. Al Centro, tutto sole e clima sempre caldo, 37 gradi a Roma. Al Sud, bel tempo prevalente, stabile e

soleggiato. Mercoledì 6 Al Nord, alternanza tra nubi e schiarite in un contesto sempre asciutto. Tende a peggiorare tra la tarda serata e la notte successiva. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: ampio soleggiamento.