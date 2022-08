Elezioni politiche del 25 settembre: in Fvg depositate 21 liste, 9 quelle “antisistema”

FVG – Sono 21 le liste depositate alla Corte d’Appello di Trieste per le elezioni del 25 Settembre allo scadere dei due giorni previsti. Di queste, ben nove si possono definire ‘antisistema’. Un singolare primato visto che la regione Friuli Venezia Giulia conta soltanto 1,2 milioni di abitanti.

Se del gruppo convenzionale fanno parte i nomi noti dei partiti dell’arco parlamentare – dal Pd ai Fratelli d’Italia passando per il Terzo polo, Forza Italia e Lega, e poi Mastella Noi di centro; Noi moderati; M5S; Unione De Magistris; Impegno civico; Europa Verde-Sinistra Italiana; +Europa – tra gli antisistema si annoverano alcuni dei movimenti No vax – come Vita di Ugo Rossi e Alternativa per l’Italia/No Green pass, ultimi a presentare la lista, proprio allo scadere dei termini. Ci sono inoltre il Partito animalista, forze legate alla destra come Forza Nuova e Destre unite e altre di difficile collocazione, è il caso di Italia sovrana e popolare (contro l’euro e contro la Nato, frutto di una combinazione tra il Partito comunista di Marco Rizzo, Azione civile di Antonio Ingroia e Ancora Italia di Francesco Toscano), Gilet arancioni, e inoltre Per l’Italia con Paragone, il Partito pensiero e azione

Il senatore uscente e capogruppo a Palazzo Madama Luca Ciriani, è il capolista al Senato nella lista di Fratelli d’Italia depositata per il Fvg alla Corte d’Appello di Trieste. A seguire figurano Tubetti e Turidano. Capolista alla Camera, invece, è Nicole Matteoni, a seguire

Loperfido, Diminutto e Garritani. Per i collegi uninominali: alla Camera, per il collegio di Udine, il parlamentare uscente Walter Rizzetto. Al Senato Luca Ciriani.

Come previsto, per il Pd nel plurinominale correrà come capolista alla Camera Debora Serracchiani (candidata anche in Piemonte). Seguono l’attuale segretario Fvg Cristiano Shaurli, e poi Serena Francovig e Fausto Tomasello. Per il Senato capolista è l’uscente Tatjana Rojc, in rappresentanza della minoranza slovena, e poi Paolo Coppola e Russi. Nei collegi uninominali Caterina Conti, segretaria di Trieste, è candidata nel collegio Trieste-Gorizia; Manuela Celotti in quello di Udine e Gloria Favret a Pordenone.

La Lega schiera in Fvg la ex sottosegretaria all’Ambiente Vannia Gava come capolista alla Camera, seguita dall’assessore regionale Graziano Pizzimenti, e poi da Aurelia Bubisutti e Diego Bernardis. Capolista invece proporzionale al Senato è l’europarlamentare Marco Dreosto, seguito da Raffaella Marin e Daniele Moschioni.

Forza Italia ha depositato le liste per le elezioni relative al Fvg e che sono così composte: capolista alla Camera è Sandra Savino (Trieste – deputata), seguita da Roberto Novelli (Udine – deputato e vicesindaco di Cividale), Anna Bidoli (Pordenone – assessore comune Spilimbergo) e Fabio Gentile (Gorizia – già vicesindaco e capogruppo di FI nel capoluogo). Al Senato, capolista è Franco Dal Mas (Pordenone – senatore), poi Eleonora Viscardis (Udine – sindaco di Bertiolo) e Dario Obizzi (Gorizia – consigliere comunale)

Sandra Savino, che è coordinatrice regionale del partito, ha parlato di “una squadra che coniuga competenza, esperienza amministrativa e politica, rappresentatività di tutte le aree della regione e del tessuto economico e sociale del Fvg. Assieme a loro una comunità politica ed umana viva e vivace che sarà in grado di confermare gli ottimi risultati ottenuti da Forza Italia in tutte le ultime consultazioni”. Savino ha “ringraziato il presidente Silvio Berlusconi e il coordinatore nazionale Antonio Tajani” e altri esponenti sottolineando che FI sarà “la vera sorpresa di queste elezioni, dando rappresentanza, nell’alveo di un centrodestra dato in netto vantaggio, all’elettorato moderato, liberale ed europeista che chiede legittime rassicurazioni sulle grandi sfide che il governo sarà chiamato ad affrontare”.

L’ex ministro Maurizio Lupi capolista alla Camera con il proporzionale nella lista Noi moderati, movimento del quale fa parte anche due volte presidente della Regione Fvg Renzo Tondo, parlamentare uscente con Noi con l’Italia, che stavolta non si è candidato. Al numero due della lista c’è Giulia Manzan, e a seguire Gianni Sartor e Clelia Cao. Al Senato il capolista è Enzo Bortolotti, seguito da Laura Baseggio e Mirko Bortolin. Sottolineando che Noi Moderati è una “componente governativa della coalizione di centrodestra” che rivendica “un ruolo strategico nello schieramento”, Renzo Tondo, ha sottolineato che si è puntato “su persone capaci, responsabili e competenti, investendo contemporaneamente sul ricambio generazionale. Io stesso ho scelto di mettermi a disposizione dei giovani per farli crescere. Noi Moderati si rivelerà fondamentale”, ha concluso.

L’alleanza Europa Verde – Sinistra Italiana ha annunciato la squadra di candidati delle prossime elezioni politiche nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia. Dopo aver espresso la candidatura di Furio Honsell al collegio uninominale del Senato e le capolista Tiziana Cimolino e Serena Pellegrino, Alleanza Verdi-Sinistra ha completato le liste con la capolista Pellegrino e a seguire Daniele Andrian, operaio di San Vito Al Torre e co-portavoce di Europa Verde, Roberta De Simone di Azzano Decimo, avvocata esperta in temi dell’immigrazione e insegnante, Sebastiano Badin di Fiume Veneto, segretario regionale di Sinistra Italiana e progettista precario ed esperto di bandi nazionali ed europei. Al Senato dietro alla capolista Cimolino correranno Michele Ciol di Casarsa della Delizia, membro della segreteria regionale di SI, assistente fiscale, già consigliere del suo comune, Giulia Giorgi di Monfalcone, membro dell’esecutivo Regionale di Europa Verde, già consigliera a Monfalcone e insegnante di tedesco alle superiori. “Una squadra caratterizzata dalla presenza di giovani che mira a dare rappresentanza a tutta la Regione con un programma radicale e concreto che garantisce un futuro alle prossime generazioni per una giustizia ambientale e sociale che governi la grave crisi climatica e civica che stiamo attraversando”, hanno scritto in una nota il segretario Regionale di Sinistra Italiana e i due Co Portavoce di Europa Verde Fvg Sebastiano Badin, Andrian Daniele e Tiziana Cimolino.