Scuole riaperte in Fvg, ma pesa il calo demografico: in classe 2.481 studenti in meno

FVG – Riaprono le scuole oggi: senza l’obbligo di indossare la mascherina in classe e con il peso del calo demografico. Sono 136.251 gli studenti in aula, vale a dire 2.481 in meno rispetto allo scorso anno. Conseguentemente è diminuito anche il numero delle classi, di 54 unità, con un numero medio di 18 studenti in ogni aula, mentre il numero dei docenti aumenta, da 15.502 a 15.611. Sono oltre 2.800 i supplenti. L’Ufficio scolastico regionale (Usr), come riporta il Messaggero Veneto oggi in edicola, ha assunto a tempo indeterminato 1.806 insegnanti, e assegnato 2.825 posti a tempo determinato con contratti in scadenza al 30 giugno e al 31 agosto 2023. Di questi, 1.084 sono docenti di sostegno. Oggi si saprà quanti insegnanti hanno rinunciato all’incarico anche se, comprese le 65 assunzioni, secondo l’Usr i posti scoperti sono poche centinaia. Le misure anti Covid sono limitate a ricambio d’aria nei locali e distanziamento sociale.

“È giunto il momento di tornare tra i banchi di scuola per 136 mila giovani della nostra regione! A tutti il miglior augurio di un buon anno scolastico! Forse un po’ meno felici per la sveglia presto, ma tornare a scuola è sempre un’emozione. Saranno anni che difficilmente dimenticherete. Grazie ai docenti e a tutto il personale scolastico per il lavoro svolto quotidianamente! Buon inizio anno scolastico a tutti”. È il messaggio di augurio rivolto agli studenti dal governatore del Fvg Massimiliano Fedriga.