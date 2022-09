La polemica del M5S Fvg: «Il reddito attaccato per coprire le mancanze dei centri per l’impiego»

FVG – In una nota, il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle sottolinea come, ancora una volta, la Giunta regionale parli di modifiche al Reddito di cittadinanza come una sorta di paravento per nascondere le carenze degli interventi dell’Esecutivo a favore dei Centri per l’impiego.

I pentastellati dicono di aver già dimostrato con i numeri come il Reddito di cittadinanza non sia quel disincentivo al lavoro che alcuni vogliono far credere. Secondo il M5S tutto è migliorabile e, se ci sono aspetti su cui intervenire, è giusto farlo, ma l’impianto della misura non deve essere modificato. Le cifre dicono anche – prosegue la nota del gruppo politico – che il Reddito ha consentito di trovare lavoro in maniera superiore a quanto mediamente fanno i Centri per l’impiego.

Fin dall’inizio della legislatura il gruppo M5S ha chiesto di intervenire per adeguare le sedi dei Cpi, per garantire piattaforme informatiche all’altezza, per incrementare il personale e la loro formazione. Nelle scorse settimane anche un ex presidente della Regione, nella cui Giunta la delega al lavoro era affidata allo stesso attuale assessore, ha pesantemente attaccato l’efficacia dei Centri per l’impiego. Su questi aspetti – concludono i pentastellati – dovrebbe interrogarsi l’assessore, visto che parliamo di sue competenze dirette.