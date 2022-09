Elezioni politiche: in Fvg 9 parlamentari su 12 vanno al centrodestra

FVG – Il Friuli Venezia Giulia elegge 8 deputati e 4 senatori. Il centrodestra ha sfiorato la maggioranza assoluta, raccogliendo nelle 1.364 sezioni il 49,87% dei consensi (43,81 la percentuale in Italia); dunque ben nove posti sono stati occupati dal centrodestra, due dal Pd, uno da Azione-Terzo polo. Il centrodestra ha conquistato tutti e 4 i posti dell’uninominale, come già si era saputo ieri, due a FdI (Luca Ciriani e Walter Rizzetto) e due alla Lega (Massimiliano Panizzut e Vannia Gava). Nel plurinominale sono stati eletti tre esponenti di FdI (Francesca Tubetti, 40 anni, probabilmente la più giovane senatrice d’Italia, Nicole Matteoni ed Emanuele Loperfido); due del Pd (Debora Serracchiani e Tatjana Rojc); due della Lega (Marco Dreosto, Gaetano Pizzimenti); uno di Azione (Isabella De Monte).

Complessivamente, dunque, FdI, che ha riscosso il 31,30% dei consensi, si è assicurata cinque parlamentari, quattro la Lega (10,95%, in forte calo sul 2018, quando fece registrare il 25,8%), due il Pd (18,40%) e uno Azione-Terzo polo (8,72%). In Fvg, tuttavia, il vero partito che esce vincitore è l’astensionismo: un elettore su tre non è andato a votare.