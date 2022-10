Cambia il comandante del 2° Stormo di Rivolto: Rubino subentra a Bertoli

FVG – “Con tanto orgoglio mi affaccio, con umiltà, a questa terra che mi ospiterà per un paio di anni. Non mi illudo: so che sarà un impegno non meno semplice degli incarichi che ho ricoperto sino a oggi, in Italia e all’estero per la Nato”. Questo il saluto del colonnello dell’Aeronautica militare, Paolo Rubino, all’alba del suo comando del 2° Stormo all’aeroporto di Rivolto, dal 2007 punto di riferimento missilistico del sistema di difesa aerea nazionale. Rubino subentra al pari grado Marco Bertoli, destinato a un comando in Australia e Nuova Zelanda. Il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, li ha incontrati in sede a Trieste per un saluto istituzionale. Un’accoglienza, tuttavia, caratterizzata anche dal sapore dell’amicizia di vecchia data, grazie ai numerosi eventi ai quali lo stesso Zanin ha preso parte e che hanno visto come protagonisti il 2° Stormo e la Pattuglia acrobatica nazionale che, sempre all’aeroporto di Rivolto, ha base e che nel 2° Stormo trova un prezioso supporto per le sue attività. “Il nostro territorio è molto legato affettivamente all’aeronautica, prova ne sono i tanti club privati sorti negli anni da parte di appassionati al volo”, ha detto Zanin, trovando sponda nel colonnello Bertoli che ha definito palpabile l’affetto della popolazione locale.

“Si tratta di un sentimento sincero e reciproco, che spesso ha permesso di superare le rispettive barriere burocratiche per un lavoro comune rivolto al bene della collettività”, ha continuato il presidente ricordando le manifestazioni di solidarietà, anche in tempo di Covid, organizzate dalla base di Rivolto. “Attraverso il vostro lavoro – ha aggiunto Zanin – permettete alla regione di essere conosciuta a livello internazionale e i vostri voli sono cartoline di pubblicità per il Friuli Venezia Giulia”.

Augurando a entrambi “cieli blu” per il loro futuro e rinnovando al colonnello Rubino la disponibilità a rapporti di cooperazione come avvenuto con il colonnello Bertoli, intento subito colto e ricambiato, il presidente ha fatto loro dono della spilla e di una cravatta del Consiglio regionale. Da parte sua, è stato quindi omaggiato con un crest riproducente il lancere nero con il sole splendente sullo sfondo, unione delle due effigi che storicamente simboleggiano il 2° Stormo.