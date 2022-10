CORMONS – Venticinque concerti (+un evento speciale) per i venticinque anni della rassegna: Jazz&Wine of Peace, nata un quarto di secolo fa da una banda di visionari, celebra le nozze d’argento con un’edizione ricchissima.

La formula? La medesima di sempre: squadra, formazione, progetto e tattica che vincono non si cambiano. Anche se l’assenza di Fulvio Coceani e Claudio Corrà, storici membri del direttivo di Controtempo, ai quali verrà dedicata l’intera rassegna, non sarà certamente una mancanza da poco anche negli anni a venire.

Alla presentazione il per l’occasione triumvirato Martini-Felcaro-Gibelli non lesina soddisfazione men che meno ambizione per «questo innovativo modo di promuovere il vino ed il territorio» che via Gorizia-Nova Gorica 2025 punta dritto al progetto Collio-UNESCO. Imprese culturali sane, progettualità, capacità anno dopo anno di fidelizzare il proprio pubblico, insomma… avanti così perchè si può solo migliorare!

Pillole di anticipazione: sipario con una serata tutta dedicata a Charles Mingus, lui di anni ne compie cento. La sua musica, lo sappiamo, è invece immortale e lo testimonieranno con grande piacere due proposte tutte made in FVG mercoledì 19 al teatro di Cormons nella Mingus Night.

Il jazz nelle cantine: fiore all’occhiello di una manifestazione ormai copiata in ogni dove. Consigli per gli ascolti (e le degustazioni): la classe dei Pericopes+1 al Castello di Spessa, la spiritualità di Amirtha Kidambi a Villa Attems, la proposta tutta al femminile con Camilla Battaglia & Rosa Brunello alla Tenuta Villanova.

Grandi nomi, senza voler far torto a nessuno: Michel Portal, classe 1935, e la sua band cosmopolita; Binker & Moses, all’anagrafe Binker Golding e Moses Boyd, alfieri dello spopolante UK jazz, impreziositi dall’elettronica di Max Luthert; elettronica ancora protagonista con Bugge Wesseltoft & Henrik Schwarz nell’effervescente saturday night, là dove il jazz sconfina nel clubbing!

E proprio dall’entourage di Controtempo sottolineano Julian Lage, sui titoli di coda di domenica: talento Grammy già dodicenne, alfiere della chitarra moderna. Da non perdere!

La rassegna nella rassegna, anche questa confermatissima: Jazz Taste by Eduardo Contizanetti: proposte musicali a braccetto con degustazioni in cantine attentamente selezionate per l’occasione. Alcuni nomi: il violino di Virginia Sutera, il Fender Rhodes di Gianpaolo Rinaldi, ed ancora Francesco Bearzatti, Cisilino & De Luisa, Enzo Pietropaoli ed Eleonora Bianchini e naturalmente lo stesso Contizanetti e la sua magica chitarra.

Ed ora via la corsa al biglietto su Controtempo