Corso di cinese per principianti assoluti in partenza all’Università delle LiberEtà

UDINE – L’Università delle LiberEtà propone un corso di cinese per principianti assoluti a partire dalla seconda metà di ottobre: il mercoledì, dalle 18.30 alle 20.45, dal 19 ottobre per 14 lezioni, al costo complessivo di 65 euro. Le lezioni saranno in presenza ma potranno essere seguite anche online: il corsista ha piena libertà di scelta, anche lezione per lezione, se recarsi in aula o seguire da casa.

La docente, Chiara GiacominiI, è laureata in lingua cinese e inglese alla Cà Foscari di Venezia e ha vissuto anche alcuni periodi in Cina.

I posti sono limitati, per informazioni telefonare a 0432297909 oppure scrivere a libereta@libereta-fvg.it. Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria dell’Università delle LiberEtà (via Napoli 4) o tramite bonifico, scrivendo a iscrizioni@libereta-fvg.it.